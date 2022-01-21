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Сходите в баню 22 января, чтобы смыть с себя негативную энергию

21 января 2022Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя лениться и сплетничать?

Народные приметы на 22 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: hotels.tickets.ru

22 января называется Филипповым днем в честь святого, чью память чтили в этот день. В эту дату православные христиане почитают святителя Филиппа, который был митрополитом московским и всея Руси. В этот день нужно обязательно хорошо помыться, чтобы смыть с себя Святки.

История праздника

Филипп происходил из знатного боярского рода, но с детства тянулся к церкви. Однажды он был на службе и решил, что хочет побыть в уединении. Тогда он ушел укрываться от мира, а потом служил при храме разнорабочим. Спустя некоторое время он стал послушником Соловецкого монастыря. Он долго трудился и вырос духовно, некоторое время проводил в пустыне в уединении.

Филипп многое сделал для своего монастыря, но на него обратил внимание Иван Грозный, который посчитал, что Филипп будет ему верным сподвижником, поэтому предложил ему быть митрополитом. Он сначала не принял его предложение, но потом Иван Грозный и Филипп договорились о том, что духовенство не будет вмешиваться в дела опричнины и не будет уходить со своего поста, если царь не сможет исполнить его пожелания. В 1566 году Филипп стал митрополитом всея Руси.

Спустя два года после того, как Филипп стал митрополитом, началась новая волна репрессий. Это стало причиной открытого конфликта между царем и митрополитом. Филипп выступал против опричнины, что не понравилось Ивану Грозному. За это его изгнали из церкви и хотели казнить, но решили отправить ссылку в монастырь в Твери. Историки склоняются к версии о том, что бывшего митрополита убил помощник Ивана Грозного и один из руководителей опричнины Малюта Скуратов. Его послали спросить благословения на поход, а тот лишил жизни святого.

Что можно делать

Этот день было принято проводить дома и заниматься домашними делами, а именно: приводить в порядок дом. 22 января заканчиваются все зимние праздники и Святка, поэтому хозяйки стирали, гладили, мыли посуду и готовили, а мужчины занимались укреплением дома и добычей еды. В этот день было принято ходить в баню для того, чтобы смыть с себя Святки. В это время человек мог столкнуться с нечистью.

Что нельзя делать

Запрещено бездельничать и лениться. Филиппов день создан для труда, в том числе и физического. Если в этот день у вас нет работы, займитесь чем-нибудь дома. День идеально подходит для ремонта и домашних хлопот. Все пройдет легко и принесет хорошие плоды.

Нельзя пренебрегать качеством работы. Не ленитесь и делайте все хорошо и эффективно. Филипп может разгневаться на тех, кто не будет соблюдать это правило. Таким людям уготованы неудачи и болезни, передает ЯСИА.

Нельзя высмеивать людей, сплетничать и издеваться над кем-либо. Если вы будете это делать 22 января, то можете навлечь беду на себя или на близких людей.

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