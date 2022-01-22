Народные приметы на 23 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит обойти стог сена, но нельзя смотреть в оконное отражение?

23 января православные христиане чтут память епископа Григория Нисского. В народе праздник называют днем Григория Летоуказателя – в этот день предсказывали, каким будет лето: дождливым или засушливым.

История праздника

Григорий родился в городе Никсар, который расположен на территории современной Турции. Его родители были аристократами, а среди братьев и сестер были святые и епископы. В его роду были и другие святые, а также мученики, все они исповедовали христианство. Его родители постоянно подвергались гонениям за свою веру.

Григорий получил домашнее образование и занимал должность чтеца. Однако спустя некоторое время он был выбран епископом города Нисса в Каппадокии. Он многое сделал для местной церкви и помогал приверженцам христианства из других стран. Люди восхваляли все его проповеди, он получил признание авторитетного богослова и проповедника.

Святой также известен своими трудами. Он писал догмы, нравственные сочинения, письма и проповеди. Он, как и Василий Великий, определил концепцию Троицы, а потом пытался доказать бесконечность Бога. Его труды изучают богословы и по сей день.

Что можно делать

В народе праздник прозвали Летоуказатель за то, что верили, что 23 января можно предсказать погоду на лето. Если на стога сена опустится иней, то лето будет дождливым, ветер с юга говорил о том, что людей ждут грозы.

С этого дня планировали весенние работы. Если вы собираетесь сделать в квартире ремонт, то можно начинать планировать его сегодня. Тогда он будет быстрым, успешным и не принесет много хлопот.

В этот день также делали обряд для привлечения богатства. Для этого нужно три раза обойти стог сена против движения солнца. После этого нужно выдернуть горсть из стога сена. Если он будет большим, то у вас получилось привлечь богатство, если маленький – пробуйте этот обряд в следующем году.

Что нельзя делать

Женщинам 23 января запрещено смотреть в оконное отражение, иначе их красота может угаснуть. Также не стоит мыть посуду в чужом доме, в том числе и в родительском. С помощью этого действия можно испортить себе судьбу, сообщает СОВА.

Чтобы в доме было счастье, нельзя выносить мусор 23 числа, а также нельзя выкидывать еду со стола, иначе не будет денег – отдайте все крошки домашним животным.

Запрещено в этот день жаловаться на судьбу и на жизнь. Однако нельзя и перебарщивать, и хвастаться чужим людям своими успехами, отношениями или здоровьем. Если вы ослушаетесь запрета, то можете лишиться всего этого.