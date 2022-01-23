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Выпейте чай с медом 24 января, чтобы здоровье было крепким до конца зимы

23 января 2022Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя выходить на улицу и одалживать деньги?

Народные приметы на 24 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: u-f.ru

В народе 24 января отмечается Федосеев день, названный в честь преподобного Феодосия Великого. В этот день нужно креститься перед выходом на улицу.

История праздника

Преподобный был родом из Каппадокии, его родители были христианами, поэтому воспитали его в благочестии, а также подготовили его к отшельнической жизни. На протяжении 30 лет он жил в пещере в Палестине – в ней ночевали три волхва, которые пришли поклониться Иисусу.

Вскоре к Феодосию начали приходить люди, которые желали жить смиренную жизнь. В один момент церковь, расположенная рядом с пещерой, перестала вмещать желающих. Тогда он взял кадило с холодными углями и пошел по пустыне. На одном месте они внезапно разгорелись. Там он и основал первый общежительный монастырь. В нем он устроил больницы и убежища, а также обеспечивал питанием нищих. Еще при жизни у него появился дар исцеления, которым он спасал людей.

Когда христиане подверглись гонениям со стороны императора Анастасия, он написал ему письмо, а затем пришел в Иерусалим и объявил себя христианином, а также обличил императора. За это его несколько лет держали в заточении.

Что можно делать

Наши предки верили, что этот день был очень холодным из-за того, что нечистую силу повыгоняли из домов во время Святок. Теперь злые духи мечтают насолить людям, поэтому насылают холод. От этого мороза ждали беды, поэтому на улице вели себя аккуратно и старались проводить день в больших компаниях, пишет Пятый канал.

В этот день лучше всего сидеть дома, чтобы не попасть под влияние нечистой силы. Можно собираться большими компаниями и устраивать посиделки, но обязательным атрибутом всего этого должен быть чай с медом или с ягодным вареньем. Если выпить этот напиток 24 января, то у вас будет крепкое здоровье до конца зимы.

Что нельзя делать

Так как в этот день колдует нечистая сила, то лучше отказаться от дальних поездок или вовсе не выходить на улицу. Лучше не уходить далеко от дома, а если и пришлось это сделать, то лучше идти большой компанией.

Нельзя в этот день одалживать деньги, иначе будет ждать безденежье. Если вы собрались что-то менять в своей внешности, то лучше отложить это на другой день – могут начаться проблемы со здоровьем.

Если вы собрались на улицу, то нужно было очень тепло одеться. Так как морозы вызваны нечистью, то простуда могла затянуться.

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