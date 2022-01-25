Народные приметы на 26 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Просите у кошки успеха и здоровья в этот день – она поможет.

26 января в народе отмечается Ермилов или Еремин день. В эту дату православные христиане вспоминают святых мучеников Ермила и Стратоника. День традиционно посвящали мелким домашним животным: кошкам и собакам.

История праздника

Святые Ермил и Стратоник жили при императоре Ликинии – гонителе христиан. Ермил был диаконом в городе Сингидон, который в современности называется Белград. Его осудили за исповедание христианской веры и приговорили к мучениям в темнице. Стратоник был надзирателем Ермила, но тайно исповедовал христианскую веру. Видя страдания своего друга, он не смог остаться в стороне и открыто объявил о своей вере. Его тоже подвергли мучениям, а затем мучеников бросили в Дунай, где через несколько дней их тела были найдены праведными христианами.

Что можно делать

В этот день у людей в почете были мелкие домашние животные, а именно кошки и собаки. Во многих культурах кошки всегда были в почете, поэтому в этот день нужно быть ласковым с домашним питомцем. Также наши предки присматривались к их поведению. Например, если кошка драла стену, это значило, что в дом скоро придет несчастье.

У кошек 26 января можно попросить здоровья. Если в доме есть тяжелобольной человек, его сажали на то место, где любит лежать кошка. Чтобы ребенок хорошо спал по ночам, перед сном в его кроватку клали кошку.

Ермилов день старались проводить за домашними делами в кругу близких людей. Считается, что тот, кто будет выполнять домашнюю работу, не узнает хлопот и неудач в новом году.

Что нельзя делать

26 января было запрещено работать. Разрешены мелкие домашние дела, а вот тяжелый труд лучше оставить на другой день, сообщает ЯСИА.

Категорически запрещено обижать кошек. Их нельзя прогонять, отказывать в угощении, а уж тем более бить. Считалось, что если человек убьет кошку, то на протяжении семи лет его будут преследовать несчастья.

Не стоит в этот день конфликтовать и провоцировать на это других людей. Старайтесь тщательно подбирать слова – не нужно опускаться до сплетен и слухов.