Народные приметы на 27 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя повышать голос и ругаться?

27 января православные чтут память святой Нины, которая способствовала распространению христианства на территории Грузии и Армении. В этот день стоит начинать дела, которые принесут вам доход, – все они закончатся успешно.

История праздника

Святая Нина родилась в Каппадокии. Ее отец был родственником святого Георгия, а мать – сестрой иерусалимского патриарха. Девушка воспитывалась праведной христианкой, и когда выросла, решила отправиться в Мцхет – город на территории Грузии. Там она хотела найти Хитон Господень, а также заняться христианской проповедью. На это ее благословил Господь, который явился ей во сне, а Дева Мария передала крест из лозы.

Нина бежала от преследований императора Диоклетиана. На территории Армении ее встретил царь Тиридат, который попросил Нину стать его женой. На что она ответила, что она – невеста Христа. За этот дерзкий ответ царь приказал забить камнями Нину и еще 37 девушек, которые бежали вместе с ней. Спаслась в итоге только она. Тиридата постигла божья кара – он заболел тяжелым недугом, который смог вылечить только Григорий Просветитель. Тогда царь уверовал в силу христианства, крестился сам и провозгласил новую религию на территории Армении.

Когда Нина вошла в Мцхет, она открыто начала проповедовать Евангелие и рассказывать о своей религии. Она настолько сильно убедила жителей города, что они соглашались принять христианство. Она исцелила грузинскую царицу Нану от болезни. Так ее проповеди привели к крещению всю Грузию.

Что можно делать

День Святой Нины принято проводить в труде. Можно заняться работой по дому, уходом за домашними животными, приготовлением еды. В этот день хорошо высаживать семена для рассады.

27 января – отличный день для того, чтобы начинать новые бизнес-проекты. Считается, что любое дело, начатое в этот день, принесет в ближайшем будущем хорошую прибыль. Поэтому если у вас были идеи и бизнес-планы, можете начать ими заниматься, сообщает издание Vesiskitim.

Что нельзя делать

В этот день запрещено долго спать и поддаваться лени. Таким образом вы можете оскорбить и разгневать святую.

Чтобы ваш дом не привлек внимание нечисти, в этот день лучше не кричать и не повышать голос, когда вы находитесь в своем жилище. Запрещено выяснять отношения с родственниками, а также высказывать свои обиды и провоцировать ссоры.