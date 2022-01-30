Народные приметы на 31 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня стоит изгонять нечисть и негатив из дома или квартиры.

В этот день отмечается народный праздник Афанасия-ломоноса. Дело в том, что именно в эту дату наблюдались самые сильные морозы зимой. Православные 31 января чтут память святого Афанасия Великого. Наши предки верили, что ведьмы в этот день выходят на шабаш, поэтому с собой люди носили обереги и старались защитить свои дома.

История праздника

Будущий архиепископ родился в Александрии в христианской семье, поэтому с юных лет изучал Священное Писание. Патриарх Александр обратил внимание на юного Афанасия. Он с другими детьми-христианами крестил на берегу реки детей-язычников. Выяснилось, что Афанасий делал все согласно правилам. Когда патриарх узнал об этом, то одобрил крещение.

Так Афанасий вырос, стал чтецом, а потом диаконом. После того, как патриарх Александр умер, Афанасий стал его преемником. Сначала он отказывался, а потом его попросили об этом жители Александрии. В итоге он стал патриархом в 28 лет. Святой часто подвергался гонениям от ариан, но всегда возвращался и продолжал обличать ересь в своих трактатах.

До наших дней дошли многие произведения, написанные Афанасием. Его мощи хранятся в раке в Соборе Святого Марка в Каире.

Что можно делать

Так как в этот день считалось, что ведьмы устраивают шабаш на Лысой Горе, то люди старались всеми способами защитить свое жилище. Если это дом, то его обходили по кругу и стучали по нему оглоблями для того, чтобы защитить от влияния нечистой силы.

В квартире можно заговорить трубы, чтобы по ним колдуны и ведьмы не смогли пробраться в дом. Около порога нужно поставить осиновый кол.

В деревнях ведьму вычисляли после праздника Крещения. Если женщина после умывания святой водой приходит с пятнами и угрями на лице, значит она – ведьма.

Что нельзя делать

31 января запрещены хирургические вмешательства, если они не требуют неотложной помощи. Также нельзя лечить зубы – их состояние может стать только хуже. Также не стоит заниматься работой, которая требует стопроцентной точности – она будет неудачной. Если есть такая возможность, лучше перенести ее на другой день.

В эту дату запрещено крестить мальчиков. Если ослушаться этого запрета, то во взрослом возрасте ребенок может стать бесплодным.

Не занимайтесь в этот день и в ближайшее время налаживанием отношений с противоположным полом. Все встречи окажутся неудачными. Если 31 числа вы собираетесь делать предложение, то брак будет неудачным.