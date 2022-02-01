Народные приметы на 2 февраля 2021 года: что нельзя и что нужно делать

В этот день стоит обязательно позвать гостей на обед и накормить их чем-то вкусненьким.

2 февраля православные христиане отмечают день памяти Преподобного Евфимия Великого. В народе праздник называется Ефимов день. Чтобы привлечь удачу в дом, наши предки пекли свежий хлеб.

История праздника

Евфимий родился в древнем городе Мелитена, который был расположен в Малой Армении. Его отец умер, когда ему было три года, а мать отдала его на воспитание в церковь. Там мальчика крестили, обучили, а позже он стал иереем благодаря своим заслугам.

В зрелом возрасте Евфимий отправился паломником в Иерусалим. После поклонения святыням, он отправился к отшельникам, а потом и вовсе ушел в пещеру вместе со своим духовным братом Феоктистом. Вскоре другие люди узнали об их жизни и пришли к ним, чтобы тоже стать отшельниками. Позже в пещере возник монастырь Феодосия.

Благодаря своему смиренному образу жизни Евфимий получил дар исцеления. Об этом узнали люди, которые хотели наставления и помощи, но святой не мог вынести такого пристального внимания и ушел в пустыню. Когда Евфимий вернулся к своему духовному брату, ему пришло откровение, что он должен будет обучать всех людей, которые этого попросят. Сначала к нему пришли три брата из Каппадокии, количество учеников начало расти и был основан монастырь Лавра преподобного Евфимия на западной стороне Иордана.

Что можно делать

Для того, чтобы привлечь удачу в дом, в этот день наши предки пекли свежий хлеб. Считалось, что нужно съесть по куску каждому в доме, пока он еще горячий. Это принесет домочадцам здоровье.

Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток. Также для того, чтобы в доме были деньги, необходимо избавиться от мусора, хлама и ненужных вещей.

Что нельзя делать

В этот день запрещено петь, громко разговаривать и смеяться после захода солнца. Если ослушаться этого запрета, то в дом придет беда, а тот, кто нарушал запрет, будет заливать горе слезами.

Если вы нашли деньги на улице в этот день, то ни в коем случае нельзя их поднимать. Просто пройдите мимо, пусть их заберет кто-то другой. Если поднять чужие деньги с земли, то у вас будут финансовые проблемы. Также отсутствие денег сулят крупные покупки 2 февраля. Они не принесут вам радости – только убытки.

Чтобы не было ссор с близкими и родственниками в ближайшее время, не перебирайте крупу. Не выходите в грязной и рваной одежде из дома в этот день, иначе будут неприятности.