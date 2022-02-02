Народные приметы на 3 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня не стоит браниться, лучше распространять любовь.

3 февраля православные верующие чтут память монаха Максима Исповедника. В народе праздник называется Максим-утешитель, так как он считается покровителем вдов и сирот, а также может помочь достичь взаимопонимания в доме.

История праздника

Максим Исповедник родился в Константинополе в христианской семье, получил хорошее образование. Ум и личностные качества помогли ему стать первым секретарем императора Ираклия. Жизнь при дворе его тяготила, и он принял иноческий постриг. Когда Персидская империя начала захватывать Малую Азию, Максим сбежал в Карфаген, где начал заниматься писательством.

В это время появилось новое течение христианства – монофелитство. Его последователи верили, что во Христе была только божественная природа. Православие осуждало их взгляды и называло ересью. Все это стало угрозой церковному единству. Максим начал проповедовать и переубеждать людей, которые придерживались еретических взглядов. На протяжении нескольких лет он защищал православие, и делал это с большим успехом. Он даже написал Константинопольскому патриарху и пригласил его на диспут. В итоге тот признал, что Максим оказался прав.

Из-за раскола в религиозной общине император Констант II подписал Типос, согласно которому запрещалось спорить на религиозные темы, а также нельзя было порицать и осуждать кого-то за то, что он придерживается другой точки зрения. Максим отказался принять этот указ и был арестован.

Максима осудили и несколько раз допрашивали, но он был непреклонен. Он сумел отбиться от каверзных вопросов судей, отвечая на все с благочестием. Однако, когда его ссылали в другие города, за проповеди ему пришлось сильно пострадать. У Максима были ученики, которые жертвовали собой ради веры. В итоге Максим погиб в ссылке на территории Грузии. Его реабилитировали только после того, как могила Максима начала творить чудеса.

Что можно делать

Максим-утешитель считается покровителем вдов и сирот, поэтому в этот день было принято молиться ему для защиты. К нему обращаются люди, которым нужна защита и покровительство.

В этот день нужно вспомнить тех людей, которые когда-то помогли вам добром. Если есть такая возможность, то верните им добро в ответ. Речь не идет о материальной помощи. Можно совершить достойный поступок в честь добрых людей.

Также в этот день можно было укрепить супружеский союз. С утра пара должна выйти из дома, держась за руки, а потом так же вместе стряхнуть иней с веток деревьев. Считается, что этот обряд способствует укреплению семейных отношений.

Что нельзя делать

3 февраля запрещено ссориться и браниться, особенно со своими возлюбленными или супругами. Считается, что такое поведение супружеской пары может разозлить святого, и он разъединит семью. Также нельзя насылать негатив на других людей. Если вы собираетесь навлечь проклятье на кого-то, то лучше подумать перед этим. Если сегодня наговорить проклятье на кого-то, то высока вероятность того, что вы сами станете жертвой своих слов.