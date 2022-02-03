Народные приметы на 4 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно кормить животных, но не стоит уходить от дома далеко?

В народе в этот день отмечается праздник Тимофей-полузимник. Он назван так в честь святого Тимофея Эфесского, который был первым епископом города Ефеса. В народе его прозвали полузимником за то, что на этот день приходится половина зимы в плане погоды – наши предки верили, что в этот день начинаются сильные метели.

История праздника

Тимофей был учеником апостола Павла. Он пришел к христианству после того, как Павел и Варнава пришли в его город с проповедью. Спустя некоторое время Тимофей начал обращать людей в христианство вместе с Павлом. Тот, в свою очередь, очень любил своего ученика и даже называл сыном. Тимофей стал первым епископом года Ефеса и был им на протяжении 15 лет. Также святой помогал Павлу, когда тот был заточен в темнице.

Святой принял мученическую смерть. Однажды в Ефесе он увидел праздник язычников и попытался обличить их и обратить в христианскую веру. Они накинулись на него и лишили жизни за его веру.

Что можно делать

Если в ночь с 3 на 4 февраля вам приснился хороший сон, это считалось добрым знаком. Считается, что все, что вам приснилось, обязательно сбудется. Если сон был нехорошим, то вам нужно задуматься о своей жизни и о том, как ее изменить.

В этот день было принято проверять, сколько корма осталось для скота до конца зимы. Если его было мало, старались экономить. В этот день нужно хорошо относиться к домашним животным, чтобы привлечь в дом удачу.

Что нельзя делать

Лучше не планировать путешествия на этот день. Считается, что тем, кто отправиться в дальнюю дорогу, будет сопутствовать неудача. В целом от дома старались далеко не отходить, чтобы не привлечь внимание нечисти.

Также запрещалось бездельничать. Нужно выполнить хотя бы какую-нибудь работу по дому, но нельзя выносить мусор, чтобы не выкинуть вместе с ним свое счастье.