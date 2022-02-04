Народные приметы на 5 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня нельзя очень долго спать и лениться, иначе все дела пойдут плохо.

5 февраля отмечается народный праздник Агафий-полухлебник. Православные же чтут память мучеников Климента Анкирского и Агафангела Римлянина. В этот день, согласно традициям, нужно читать заговоры на любовь, а также угощать нищих и обездоленных.

История праздника

Климент родился в городе Анкира, который сейчас многим известен как Анкара. Он рано лишился своих родителей, а перед смертью его мать-христианка предсказала ему мученическую смерть. Его усыновила христианка, которая помогала верующим детям во времена голода, а Климент учил их и готовил к крещению.

За свою добродетель он стал чтецом в храме, а затем и диаконом. Когда ему было 20 лет, Климент стал епископом Анкирским. Однако в скором времени начались гонения на христиан со стороны императора Диоклитиана, и Клименту пришлось предстать перед судом. Его призывали примкнуть к язычеству, но он выдержал все пытки, а Господь помог ему исцелением. Тогда Климента отправили к самому императору, а тот не поверил в его мучения, так как на его теле не было ни одной раны. Тогда Диоклитиан подверг его сильнейшим мукам, а затем бросил в темницу. Люди, узнав о силе духа Климента, начали приходить к нему и просили наставлений. Темница превратилась в христианский храм, и Климента сослали в Никомидию (ныне Измит).

К епископу присоединился его ученик Агафангел, который пожелал вместе с учителем принять мученическую смерть. Когда язычники увидели, каким страшным испытаниям подвергают мужчин, мучителей закидали камнями. На свободе святые исцеляли людей и наставляли их на путь истинный, но их снова схватили и мучили. Они выдержали все испытания, но их заключили в темницу. Агафангел первым принял мученическую смерть, а Климента успели освободить верующие. Его привели в пещерный храм, где он скончался от рук городских воинов.

Что можно делать

Агафия прозвали в народе полухлебником за то, что в этот день нужно было проверять запасы корма для скота. Должна была остаться половина от начала зимы. В эту дату нужно заниматься домашними делами и подготавливать свое жилье к весне, можно сделать генеральную уборку.

5 февраля было принято читать заговоры на любовь. Делать это надо при сильном ветре, чтобы ваши чувства дошли до нужного человека. Чтобы в вашем доме были счастье и достаток, в этот день нужно подавать нищим и обделенным людям. Желательно угощать их вкусной едой.

Что нельзя делать

В эту дату запрещено жадничать. Если вас о чем-то попросили, старайтесь не отказывать в этом и делать все безвозмездно. Будьте щедрыми по отношению к другим людям, как это делали святые.

Также запрещено лениться. День должен быть продуктивным, чтобы привлечь здоровье и достаток на следующий год. Будьте уверены, что если вы не будете предаваться безделью, то святой щедро вас одарит.

Так как в этот день чтят память многих жертв, пострадавших за христианскую веру, не стоит закатывать шумных гуляний и танцевать. Если вы решите встретиться с друзьями, сделайте это в узком спокойном кругу.