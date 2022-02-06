Народные приметы на 7 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит наблюдать за погодой и делать добро?

В народе 7 февраля отмечается день Григория-весноуказателя, так как в этот день было принято предсказывать погоду на весну. Православные христиане в эту дату чтут память святителя Григория Богослова.

История праздника

Григорий родился в Каппадокии, в семье святых. Его родители, брат и сестра были канонизированы после смерти. Еще до рождения Григория его мать молилась и обещала, что если родится сын, то она дарует его Богу. Так и произошло – еще с юности он решил, что будет вести безбрачную жизнь. Во время учебы он познакомился с Василием Великим, с которым довольно близко сдружился.

Григорий вел аскетический образ жизни, стал священником, а потом и епископом в византийском городе Сасим. Однако Григорий предпочитал уединенную жизнь, поэтому после смерти матери и отца он ушел в древний город Селевкия, где жил практически в заточении.

Когда появились еретики – ариане, Григория на помощь позвали верующие из Константинополя. Под действием его проповедей все начало налаживаться, а слава Григория привлекала жителей из других городов.

Святой присутствовал на Константинопольском Соборе, был избран на патриаршую кафедру, а позднее стал его председателем. После этого вмешались египетские архиереи, которые не хотели, чтобы Григорий руководил Собором. К ним примкнули даже те, кто был на стороне святого, и это заставило его отказаться от поста председателя Собора, в итоге он покинул Константинополь.

После этого он прибыл в каппадокийский город Назианз и возглавил местную паству. Когда его сменил другой епископ, он вернулся в родной город, предался писательской деятельности и через некоторое время отошел к Господу.

Что можно делать

Наши предки верили, что в этот день погода оборачивает свое лицо в сторону весны, а также они пытались предсказать погоду. Какой будет погода до полудня, такой будет первая половина весны, после полудня можно было предугадать температуру на второй конец весны.

В этот день нужно вспомнить о том, какие добрые дела вы совершали по отношению к другим, а также повторить их. Стоит делать добро, но не говорить о нем, иначе все для вас обернется печально. Нужно делать хорошие дела от чистого сердца и доброй души.

Если у вас есть свой бизнес, то возьмите с собой на работу несколько кусочков сахара. Считается, что такой оберег поможет обрести удачу в делах.

Что нельзя делать

Запрещено стричь волосы и ногти. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем и в личной жизни. Также нельзя плевать себе под ноги – у вас на пути начнут возникать проблемы.

В этот день не стоит далеко выходить из дома, если нет такой нужды. Несмотря на то, что все ждут весну, злые духи все еще свирепствуют вместе с морозами и могут напасть на людей, которые находятся далеко от дома.

В этот день нельзя делать тяжелую работу. Можно заниматься своей обычной деятельностью, но перетруждаться не стоит – начнутся проблемы со здоровьем.