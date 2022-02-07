Народные приметы на 8 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя убираться дома и ссориться с кем-либо?

8 февраля отмечается народный праздник Федор-поминальник. День назван в честь преподобного Феодора Студита. Считается, что 8 февраля к людям могут наведаться умершие родственники.

История праздника

Феодор родился в хорошей семье, получил образование, а в 22-летнем возрасте постригся в монахи вместе со своей женой Анной. Вскоре он прославился как аскет и проповедник. Вместе с учениками он переселился в Студийский монастырь, откуда вел общественную и политическую деятельность.

Мнение Феодора часто отличалось от мнения царей или большинства других людей, поэтому он часто уходил в изгнание. Он выступал против иконоборчества, устроил крестный ход. Несмотря на ссылку и заключение под стражу, он продолжал бороться. Когда его прекратили преследовать, народ принял его как мученика, но монастырь Феодору не вернули. Из-за этого ему пришлось скитаться без обители, так он и пришел к Господу.

Что можно делать

Поминальником Федора называют из-за того, что наши предки верили, что в этот день души умерших родственников могут навещать людей. Особенно это касается тех, кто не поминает покойников, не ставит свечи в церкви и не ходит на кладбище. Вместе с душами из загробного мира могли прийти и бесы. Поэтому такие люди проводили ритуалы, запрещающие душам вход в их дом. Можно положить топор под порог, нарисовать на окнах кресты или пригласить ночевать чужого человека.

Также 8 февраля называли «гороховым» из-за того, что сегодня люди должны были съесть хотя бы одно блюдо из гороха. Считалось, что это одарит человека здоровьем на весь год. Горохом или другими крупами сегодня нужно было покормить птиц, чтобы привлечь в дом богатство.

Что нельзя делать

Из-за мистики этого дня, не стоит долго смотреть на себя в зеркало. Считается, если ослушаться этого запрета, то вас может напугать бес или злой дух. Запрещено также ругаться, сквернословить и злиться. Во-первых, это может притянуть внимание нечистой силы, а, во-вторых, считается, что такое поведение провоцирует болезни.

8 февраля запрещена уборка. Нельзя стирать, мыть посуду, мыть пол, иначе останетесь на будущий год без денег.