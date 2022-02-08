Народные приметы на 9 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно печь ритуальные пироги и угощать ими гостей?

9 февраля православные вспоминают перенесение мощей Иоанна Златоуста. В народе праздник назывался Златоустьев огонь, так как к печному огню в этот день нужно было относиться с почтением.

История праздника

Иоанн Златоуст скончался в ссылке, в которую его отправили за обличение пороков в Константинополе. Народ очень любил святителя, христиане скорбели из-за его кончины. Ученик Иоана, Прокл, произнес на службе такую пламенную речь, что никто не остался равнодушным. Тогда христиане стали просить о том, чтобы мощи Иоанна перенесли в Константинополь.

Император согласился, но его слуги не смогли даже поднять мощи святителя. Тогда он попросил прощения за себя и мать. Раку с мощами поставили в церкви мученицы Ирины. Сейчас его мощи находятся в разных святынях по всему миру, в том числе и в храме Христа Спасителя в Москве.

Что можно делать

Так как в этот день наши предки почитали огонь, то к домашнему очагу нужно было относиться по-особенному. Старались зажечь все сухие поленья и лучину из березы так, чтобы в печи огонь был настолько ярким, что стал бы золотым. Считалось, что это может привлечь здоровье и достаток.

В этот день нужно было помянуть усопших родственников: приготовить ритуальные блюда и позвать гостей. Как правило, на стол подавали открытые пироги с несладкой начинкой.

Что нельзя делать

Категорически запрещено в этот день дарить и принимать подарки. Считается, что 9 февраля ослаблена энергетика, поэтому на человека можно с легкостью навести порчу или сглаз.

В эту дату запрещено мыть голову. Если ослушаться этого запрета, то можно потерять не только волосы, но и здоровье.