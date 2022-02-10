Народные приметы на 11 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя оставлять детей одних и выходить на улицу после заката?

11 февраля православные христиане чтут память святителя Лаврентия Печерского. В народе этот день считается не самым благоприятным – наши предки верили, что на земле шалят ведьмы, поэтому из дома после заката старались не выходить.

История праздника

Согласно преданию, Лаврентий происходил из знатного боярского рода и воспитывался в православной вере. О нем известно довольно мало, в том числе умалчивается его мирское имя.

В юношестве он отказался от жизненных привилегий и принял монашеский постриг. Спустя некоторое время он дошел до Киева и затворился в келии в Киево-Печерском монастыре. Благодаря такому смирению он получил дар исцеления. Он помогал людям выздороветь от болезней, а также изгонял бесов. Благодаря его скромному образу жизни его назначили епископом на Туровскую кафедру, но все равно он вел скромную жизнь. Ныне его мощи хранятся в Антониевой пещере.

Что можно делать

Наши предки старались всеми способами защитить свой дом от нечистой силы. В ход шло все: кресты над окнами, топор под порогом, а также разбрасывали вокруг дома засохший чертополох. Считается, что это растение наилучшим образом отгоняет ведьм.

Также в эту дату можно заняться работой, но не стоит себя загружать слишком сильно. Тяжелый труд не поощряется, но и лениться тоже не стоит, а то будут проблемы со здоровьем.

Что нельзя делать

В этот день запрещено оставлять надолго детей, обижать их или заставлять что-то делать. Согласно приметам наших предков, если ребенок будет один и не занят любимым делом, то на него могут напасть злые духи.

11 февраля нельзя выходить на улицу после захода солнца. Если и делать это, то нужно брать с собой еще одного человека. Если и такой возможности нет, то в карман нужно положить фото близкого человека. Так вы убережете себя от влияния нечистой силы.

Не стоит брать в руки острые и опасные предметы. Воздержитесь от того, чтобы использовать ножи, ножницы, иголки. В этот день нельзя себя ранить, иначе будут проблемы со здоровьем.