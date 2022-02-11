Народные приметы на 12 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно обязательно помириться с тем, с кем поругались накануне?

12 февраля отмечается важный церковный праздник, который называется Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В этот день после посещения церкви принято собирать всех родственников.

История праздника

Во время правления византийского императора Алексея I Комнина в Константинополе шли споры о том, кто из этих святителей и был первым и лучшим в своих учениях. Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова считают тремя Отцами Церкви, так как они составляли списки Священных книг Библии и прикоснулись к формированию догматики и организации христианской церкви. Споры были настолько жаркими, что между людьми происходили словесные ссоры и драки.

Пока велись споры, митрополиту Иоанну Евхаитскому явились все три святителя и заявили, что они равны перед Богом, поэтому необходимо установить единый день памяти. С тех пор был установлен Собор трех святителей, и они стали неразрывно связаны между собой, а в христианстве появился новый сюжет, который отображали на иконах «Видение Иоанна Мавропода».

Что можно делать

Считалось, что в день Трех Святых можно примирить враждующих, как это произошло с теми, кто ступал на сторону одного из Отца Церкви. Для этого необходимо было постелить на стол белую скатерть и поставить икону святителей. За столом должны были сесть враждующие, икона и ее сила помогали людям помириться.

Праздник принято проводить в кругу семьи и близких людей. Утром все верующие должны были сходить в церковь, а после уже собирали к столу всю семью. Можно было пригласить друзей. Чем обильнее было угощенье за столом, тем больше удачи будет у семьи в новом году.

Что нельзя делать

Как и в любой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым трудом. Хозяйки должны были отложить все дела по дому, а мужчинам запрещено охотиться. Уборку, стирку, глажку и уход за животными лучше отложить. Можно заняться рутинной работой, но не стоит себя сильно перегружать.

В этот день нельзя ругаться, ссориться, кричать друг на друга и говорить бранные слова. Считается, что те люди, которые поругаются друг с другом в этот день, не будут разговаривать еще целый год.