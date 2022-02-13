Народные приметы на 14 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя выносить мусор и заниматься спортом?

14 февраля отмечается самый романтичный праздник – День Святого Валентина. Корни этого праздника ведут в историю католицизма несмотря на то, что многие уверены, что этот праздник создан маркетологами. В этот день нельзя брать в руки острые предметы.

История праздника

Точно неизвестно, какой из мучеников с именем Валентин стал причиной появления такого праздника. Позднее его имя стало обрастать легендами. По одной из версий, святой Валентин жил при императоре Клавдии II. Он был сконцентрирован на войне и захвате территорий, поэтому запретил всем мужчинам жениться. Он был уверен, что женщины отвлекали представителей армии от целей по захвату территории.

Валентин был верующим и тайно венчал влюбленных в церкви, в то время как Клавдий II был язычником. Когда вскрылось, что Валентин проповедует христианство, он принял мученическую смерть. С тех пор его почитают как покровителя влюбленных.

Что можно делать

На Руси в этот день было принято избавлять дом от живности: крыс и мышей. Также можно заняться уборкой и устроением не только грызунов, но и насекомых.

Девушки в этот день могут помолиться, чтобы им послали хорошего жениха. Период перед масленицей считается лучшим для помолвок и свадеб, поэтому можно активно искать себе вторую половину.

Что нельзя делать

Большинство запретов касаются отношений и любви. Не стоит в этот день выносить из дома мусор. Вместе с ним вы вынесете из жилища удачу и любовь. Также нельзя опаздывать, иначе вы можете поссориться с возлюбленным или возлюбленной.

Будьте аккуратны 14 февраля. Не стоит заниматься экстремальными видами спорта и другими опасными занятиями. Травма может стать причиной недопонимания между возлюбленными.

В этот день разбитое зеркало или посуда будут сигнализировать вам о том, что в жизни скоро наступит счастье. Однако не стоит выкидывать осколки в этот день. Заверните их в мешок и бросьте в реку.