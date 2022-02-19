Народные приметы на 20 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя жениться, но полезно готовить настойки?

20 февраля отмечается народный праздник день Луки, названный в честь преподобного Луки Елладского. Праздник также имеет название Могушница – оно появилось в честь травы-лапчатки, которая, согласно поверью, в этот день обладает целебными магическими свойствами. В этот день нельзя пить чай – он может лишить здоровья.

История праздника

Лука родился в небольшом греческом поселении Кастория. Он был сыном земледельцев, поэтому привык к работе в поле с раннего возраста. Уже в детстве Лука был воздержан в пище, иногда свою еду он отдавал нищим. Однажды он отдал беднякам все семена, которые он должен был посадить, но Луку наградили Свыше – в итоге его семья собрала самый богатый урожай.

Когда умер отец Луки, он тайно ушел в Афины, где принял монашеский постриг. По молитве матери его вернули домой. Там он пробыл четыре месяца, утешил мать и ушел снова. Теперь он ушел на Иоаннову гору, где решил провести жизнь в уединении и молитве. За это его наградили даром прозрения.

Лука проводил все больше времени в уединении, к нему присоединилась братия и основала монастырь. В нем Лука показывал чудеса исцеления и прозрения вплоть до самой смерти. Теперь его мощи мироточат и продолжают помогать людям.

Что можно делать

День Луки считается поминальным днем, поэтому стоит вспомнить усопших родственников. В эту дату принято готовить луковые пироги, часть из которых нужно выставить на порог – для того, чтобы их забрали души ваших близких людей.

В этот день хорошо готовить отвары и настойки. Считается, что они приобретают больше целебной силы. Большинство стараются добавить в напиток траву-лапчатку, которая 20 февраля приобретает особые свойства.

Что нельзя делать

В этот день ни в коем случае нельзя пить чай, если он сделан не из лапчатки. Такой чай может только забрать ваше здоровье.

Не стоит забывать о молитве об умерших. В этот день необходимо сходить и помолиться за них в церкви или можно посетить могилу родственника. Если этого не сделать, покойники сами о себе напомнят и будут стучаться в окна.

В эту дату также запрещается делать крупные покупки. Они будут неудачными и не принесут вам радости. Также не стоит играть свадьбу, так как это – поминальный день. Тем, кто свяжет себя узами брака, будут несчастны в своем союзе.