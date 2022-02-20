Народные приметы на 21 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит устраивать романтические вечера?

21 февраля отмечается народный праздник Захар Серповидец. Он назван так в честь святого Захария, который в одном из своих пророчеств увидел свиток в форме серпа. Считается, что в эту ночь лунный серп на небе особенно острый.

История праздника

Пророк Захария считается одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Он происходит из колена Левиина. Дар пророчества появился у него в юности, поэтому он с ранних лет мог наблюдать будущее.

Существует целая книга пророка Захарии, в которой раскрыто часть из того, что он предрекал миру. Там есть часть о пришествии Мессии, о входе Господа в Иерусалим, о последних днях жизни Христа, о затмениях во время страданий Христа. Большинство предсказаний Захарии связаны с историей Иисуса. Все они оказались правдивы.

Захария умер в глубокой старости и похоронен в Иерусалиме недалеко от своего знаменитого подвижника, пророка Аггея.

Что можно делать

В этот день хорошо решать свои личные дела. День благоприятен для предложения руки и сердца, начала новых отношений и свадьбы. Если вы будете заниматься романтической частью жизни, то у вас все получится.

Наши предки в этот день точили серпы и окропляли их святой водой. Считается, что так урожай будет богаче. Городским жителям рекомендуется заточить ножи на счастье.

Что нельзя делать

День Захара Серповидца неблагоприятен для проведения операций и хирургических манипуляций. Поход к врачу сегодня стоит отложить, если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы.

Старайтесь 21 февраля не испытывать негативные эмоции. Или не показывайте их, иначе они вернуться к вам бумерангом. Старайтесь думать и делать только хорошее и от души.