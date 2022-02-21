Народные приметы на 22 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит готовиться к весне, но не стоит говорить комплименты женщинам?

В древности этот праздник назывался «лаптев день» из-за того, что было принято чинить обувь к весне. Православные христиане 22 февраля чтут память святого мученика Никифора из Антиохии Сирской.

История праздника

Никифор жил в Антиохии вместе с пресвитером Саприкием. Долгое время они были дружны настолько, что называли себя братьями. Однажды они поссорились и начали враждовать. Никифор просил прощения у Саприкия через друзей, но тот отказывался принять друга. Тогда он пришел мириться сам, но и теперь у него ничего не вышло.

В то же время начались гонения на христиан, и Саприкий был одним из первых, кого поймали за веру. Перед судом он не стал предавать свою веру, за что его решили наказать. Когда Саприкия провожали в последний путь, Никифор молил о прощении, но даже в этот момент друг не принял извинения. За это в Саприкии пропала вера, и перед самым концом он решил принять языческих идолов. Никифор и здесь пытался образумить друга, а когда понял, что ничего не выйдет, попросил лишить себя жизни вместо Саприкия. В итоге Никифор принял мученическую смерть за друга.

Что можно делать

В древности лаптев день был сигналом о том, что нужно было вовсю готовиться к весне. В частности, плести обувь на теплое время года. Стоит заняться приобретением весенней и летней обуви – в этот день покупка будет особенно удачной.

В древности наши предки готовились к посевной, поэтому день нужно было проводить в работе. Считалось, что чем усерднее человек будет трудиться, тем богаче будет его урожай. Можно заняться наведением порядка в доме и подготовкой более легких вещей на теплое время года.

Что нельзя делать

22 февраля запрещено строить планы и делать прогнозы на будущее. Все, что вы решите сделать сегодня, никогда не исполнится. Не стоит начинать инвестировать во что-то и давать старт новым проектам – дела не будут успешными.

Нельзя говорить комплименты девушкам об их красоте. Считается, что в таком случае в реальности все будет наоборот – представительница прекрасного пола потеряет свою привлекательность. Также сегодня запрещено хвалить детей – они перестанут трудиться.

Не стоит в эту дату поднимать деньги, найденные на улице. Если вам и попадется купюра, то лучше ее не трогать. Считается, что такие деньги принесут лишь беды, а также могут задеть вашу совесть.