Народные приметы на 23 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно лечить хронические заболевания и наблюдать за погодой?

23 февраля отмечается день памяти Прохора-лебядника. Он был чудотворцем, а такое прозвище получил из-за того, что ел хлеб из лебеды. Он протирал ее руками в муку, а после сам пек хлеб. В народе день прозвали Прохором-весновеем, так как в деревнях вовсю начинали готовиться к весне. Наши предки верили, что тепло уже начало наступать, но при этом всегда были готовы к морозам. В этот день нужно шуршать купюрами, чтобы в доме была прибыль.

История праздника

Прохор стал иноком после того, как на Русь напали половцы и наступил голод. Он пил только воду и ел только лебеду и хлеб из этого растения, но Господь сделал для Прохора этот хлеб не горьким.

Чтобы прославить Прохора, Господь наслал большой урожай лебеды. Преподобный удвоил свои силы по сбору этого растения и начал печь хлеб для всех. К удивлению людей, он оказался очень вкусным, но таковым он был только в том случае, если люди брали его из рук Прохора.

Когда на Руси не было соли, преподобный делал ее из золы и раздавал нуждающимся. Тогда продавцы пожаловались князю Святополку, и он обещал обобрать монаха. У Прохора отобрали всю соль, которая оказалась золой. Народ увидел чудеса и ополчился на князя, и тому пришлось просить прощения у Прохора.

Святополк и Прохор договорились, что будут хоронить друг друга, когда кто-то из них умрет раньше. Когда преподобный заболел, князь был в похоже на половцев, но бросил все военные дела ради Прохора. Святополк прибыл к нему, получил благословение на поход на половцев и похоронил своего преподобного. С тех пор каждый раз при принятии решения князь заходил в храм за благословением.

Что нужно делать

В этот день нужно приступать к лечению тяжелых заболеваний. Нужно прикладывать все усилия, а верующие могут помолиться Прохору в помощи с избавлением от недуга. Считается, что он помогает в лечении болезней.

По погоде в этот день угадывали, как скоро наступит весна. Считалось, что чем морознее в праздник Прохора и последующие шесть дней, тем раньше наступит весна. Если эти дни были теплыми, значит хорошая погода скоро закончится и начнутся заморозки.

Чтобы привлечь в семью деньги, положите в карман бумажную купюру и пошуршите ей. Если рядом с вами никого нет, можно вытащить ее и тоже пошуршать. Считается, то такой звук привлекает богатство.

Что нельзя делать

Мужчинам в этот день лучше не работать, тем более по дому. Если вы затеяли ремонт или планируете что-то смастерить, то лучше отложить эти дела на завтра. 23 февраля у вас ничего не выйдет.

Чтобы в семье не было нищеты и голода, не стоит одалживать в этот день хлеб, соль и другие продукты питания у соседей. Иначе вы будете на протяжении всего следующего года терять деньги. Чтобы в семье была удача и благополучие, не надо подметать в этот день пол.

Старайтесь не смотреть в чужие зеркала даже в общественных местах. Именно сегодня такой день, когда вы можете пострадать от этого – возьмете на себя негативную энергию владельца зеркала или заберете проблемы того, кто смотрелся в него до вас.