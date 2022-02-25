Народные приметы на 26 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно обязательно сходить в церковь и на кладбище?

Всего в церковном календаре две Вселенские родительские субботы. Первая проводится за неделю до начала Великого поста, а также выпадает на Мясопустную неделю. В этот период принято поминать усопших родственников, ездить на кладбище и усердно молиться за покой их души.

История дня

Мясопустная неделя создана для того, чтобы люди начинали готовиться к Великому посту. Эта неделя – последняя, когда можно употреблять мясные продукты. С 28 февраля начнется Сырная Седмица, и мясные продукты будут запрещены.

Суббота называется родительский не из-за того, что стоит поминать только своих ближайших родственников. Родители уходят из нашего мира раньше, поэтому дети должны почитать память своих предков. Также она называется так из-за того, что даром жизни мы обязаны всем-всем-всем своим предкам.

Что можно делать

В этот день принято поминать всех близких и дальних родственников, а также просто людей, к которым вы были неравнодушны. Необходимо организовать поминальный обед, в рамках которого вы вспомните все лучшее о своих близких.

В родительскую субботу нужно обязательно посетить церковь и службу, поставить свечу за упокой, можно написать записку. После посещения церкви необходимо сходить на кладбище. По пути было принято раздавать людям заранее испеченные блины.

На кладбище необходимо убрать все то, что скопилось под снегом, если он уже растаял. Если нет, осмотрите могилу и наметьте план работ на весну. Ежегодно нужно ухаживать за памятником, и делают это, как правило, весной.

Что нельзя делать

В этот день категорически запрещено ссориться, ругаться, сплетничать, а также употреблять в речи бранные слова. Строго нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Например, не отказывайтесь от дачи милостыни.

Запрещены также домашние дела и тяжелый физический труд – можно подорвать здоровье.

Нельзя в этот день плохо отзываться об усопших и поминать их недобрым словом. Ужин не убирайте со стола, ложитесь сразу спать. Наши предки верили, что ночью вас могут навестить усопшие родственники. Они будут рады большому поминальному столу.