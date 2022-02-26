Народные приметы на 27 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно лечить ментальное, а не физическое здоровье?

27 февраля отмечается день Кирилла Весноуказчика. Этот день назван в честь появления теплой погоды в это время, а православные христиане почитают святого Кирилла, который вместе со своим братом Мефодием создал славянскую азбуку. В этот день по погоде судили о весне. Если 27 февраля тепло, значит весна будет морозной. Во многих регионах мужчины выходили на поля и втаптывали снег в почву, чтобы он быстро растаял и удобрил ее.

История праздника

Братья Кирилл и Мефодий родились в Фессалониках. В детстве Кирилл посвятил свою жизнь обучению, а в учителях у него были лучшие преподаватели Константинополя. По окончанию обучения он отказался жениться по расчету и пошел работать чтецом, а потом и вовсе стал академиком в соборе Святой Софии.

В один из моментов Кирилл решил уйти в монастырь в уединение. Потом он вернулся и стал преподавателем философии, выступал на многих дискурсах и побеждал иконоборцев, а также тех, кто выступал против христианств. Он также помогал обращать язычников в свою веру.

Кирилл изучал чужие языки и культуры, постоянно выступал с диспутами с представителями других религий. Вместе с братом они обучали людей, переводили книги, что позволило им знать несколько языков. Вокруг них была группа единомышленников, с которыми они и создали славянскую азбуку.

Что можно делать

В этот день можно совершать крупные покупки – считается, они будут удачными, а вещи и товары прослужат вам довольно долго.

Сегодня можно заняться своим ментальным здоровьем. Если вы начнете лечение, оно будет успешным. Также легко будет тем, кто 27 февраля захочет избавиться от зависимости от алкоголя или запрещенных веществ. У тех, кто начнет лечение в эту дату, все получится.

На Руси было принято в этот день варить сбитень. Этим занимались мужчины. Женщины в это время ходили к повитухам, которые принимали у них роды, и благодарили. Этим женщинам носили подарки, в том числе и сбитень, сваренный мужьями.

Что нельзя делать

Если день хорош для лечения ментального здоровья, то физическим лучше не заниматься. Не стоит планировать операции, а также посещать стоматологов и косметологов. В этот день процедура может сложиться неудачно.

Запрещено также стричь волосы и ногти. Считается, что человек, который ослушается этого запрета, укоротит себе годы жизни и сделает здоровье менее крепким.