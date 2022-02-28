Народные приметы на 1 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно думать о своем ментальном здоровье?

В первый день весны отмечается народный праздник Ярилин день. Он назван в честь бога Ярило – он отвечал не только за солнце, но и за плодородие. Для того, чтобы он помог крестьянам не остаться без еды, отмечался Ярилин день. В этот день наши предки гуляли, как в последний раз, так как впереди было начало работ в поле.

История праздника

Некоторые исследователи уверены, что раньше новый год у древних славян начинался первого марта. Дело в том, что жизнь большинства людей была связана с работами в поле и зависела от того, какой урожай они соберут. Богом плодородия был Ярило, поэтому именно его просили о том, чтобы он помогал с урожаем.

Ярило считается богом исключительно весеннего плодородия. Считалось, что он помогал на начальных этапах посевных работ. Как правило, его изображают в виде молодого юноши с венком из цветов на голове, иногда он едет на коне. Там, где Ярило ступает босыми ногами, вырастают растения.

Что можно делать

Первое марта у христиан считался тяжелым днем, так как именно в этот день Иуда наложил на себя руки. Знахари в этот день заговаривали семьи, где были люди с психическими расстройствами. Этот день можно уделить своему ментальному здоровью и постараться избегать негативных впечатлений.

Беременным женщинам в эту дату нужно выходить на улицу под первые лучи солнца и греться. Считается, что так они придадут себе силы для вынашивания ребенка, а малыш родится крепкий и здоровый. Повитухи, которые принимали роды, в этот день очищали лицо и руки снегом – считается, что это придает сил.

Если в ночь на первое марта выпадает снег, то с утра можно отправить детей чистить дорожки и мостики. Считается, что это принесет в дом счастье, а детям подарит здоровье.

Что нельзя делать

Так как день Ярила отмечали точно так же, как и наступление нового года, первого марта запрещалось работать. Если без этого никак, то не стоит перетруждаться, а также выполнять работу вечером. В ином случае вас ждет бедность.

Пожилые люди не садились за один стол с молодежью в эту дату. Согласно примете, так они могут передать свои болезни тем, кто младше их. Девушкам запрещалось стягивать волосы в косу – потеряют здоровье и не смогут иметь детей.