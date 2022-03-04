Народные приметы на 5 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя смотреть на небо и принимать подарки?

В народном календаре пятое марта названо днем Льва-катальщика. В этот день последний раз катались с ледяных горок – после зимнего периода они начинали таять и становились небезопасными. Православные христиане же отмечают день памяти епископа Льва Катанского, который был удостоен дара врачевания.

История праздника

Лев был епископом в городе Катане, расположенном на итальянском острове Сицилия. Люди его любили за то, что он был добр ко всем и помогал нищим и странникам. У Льва был дар целительства, который он использовал во благо людей.

В Катане жил человек по имени Илидор, который обладал колдовскими способностями. Он был христианином, но потом отрекся от своей веры и наставлял людей на ложный путь. Лев несколько раз пытался убедить Илидора вернуться в христианство, но все было безрезультатно. Однажды колдун решил войти в храм во время Богослужения епископа и устроил там бесчинства. Святой Лев взялся его остановить. Он вывел его на площадь и заставил признаться во всех грехах. После этого он приказал разжечь на улице костер, куда вошел вместе с Илидором. Они стояли там до тех пор, пока тело колдуна не исчезло. Святой остался невредим.

Что можно делать

В этот день катались на ледяных горках, но делали это не только потому, что они начинали таять. Считалось, что тот, кто прокатиться в этот день, будет счастлив весь год.

В древности в этот день разжигали угли, а потом зарывали их в землю. Считается, что этот ритуал может привлечь благополучие и достаток в семью. Огонь скрепляет семейный союз и прогревает почву, подготавливая ее к урожаю.

Если в семье есть больной человек, проводили ночной ритуал. Больному в подмышки клали два куска хлеба. С утра смотрели. Если он за ночь засох, то вылечиться человек не сможет. Если не засох – все будет в порядке.

Что нельзя делать

В день Льва-катальщика запрещалось смотреть на звезды. Если на этот день выпадал звездопад, это считалось дурной приметой. Тот, кто увидит падающую звезду, умрет или потеряет близкого человека. Именно поэтому на звездное небо старались не смотреть. Замужним женщинам запрещалось выходить ночью и стоять под звездным небом – это могло разрушить их брак.

5 марта запрещено стричь детей, возраст которых не достиг семи лет. Если ослушаться этого запрета, то ребенок может серьезно заболеть. Или у него начнутся проблемы с памятью.

Запрещено принимать подарки от незнакомцев, малознакомых людей или тех, кто может желать вам зла. С помощью такого жеста они могут принести недобрые намерения – передадут вам свое несчастье и болезни.