Народные приметы на 11 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя знакомиться с девушками и сажать вербу?

В народе 11 марта отмечается праздник, который носит название Порфирий Поздний. Он назван в честь христианского святителя Порфирия, архиепископа Газского. В этот день мужчинам нужно избегать красивых женщин – в них вселяются кикиморы.

История праздника

Порфирий родился в состоятельной семье и получил хорошее образование, но оставил мирские удовольствия и пошел в Иерусалим для поклонения святым местам. После этого он поселился в пустыне, где постился и молился, но заболел и вернулся к святым местам. Около Голгофы ему стало хуже, он упал, но ему явился Иисус. Он вручил ему дерево и наказах хранить его.

Порфирий получил пресвитерский сан, получил наследство от родителей и раздал его бедным. Спустя некоторое врем он стал епископом города Газы в Палестине. Он со слезами обещали служить народу газы и препятствовать язычникам. При приходе нового епископа город был в плачевном состоянии: стояли засуха и голод, в городе было множество языческих капищ, где приносили жертвы, но это не помогало. Тогда епископ назначил всем пост, совершил всенощное бдение и прошел по городу с крестным ходом. Пошел дождь, а язычники, увидев чудо, уверовали во Христа.

Что можно делать

Дата считается благоприятной для ловли рыбы. У мужчины, который отправится в этот день на рыбалку, будет хороший улов. Если съесть сегодня рыбу или морепродукты, то они укрепят здоровье. Благоприятное влияние на самочувствие также оказывает баня, поэтому 11 марта можно пойти в баню или сауну.

Если хозяйка захочет приготовить пирог, то в нем должно быть много начинки. Чем больше ее будет, тем лучше будет урожай и благосостояние семьи.

Что нельзя делать

В этот день мужчинам нужно избегать красивых женщин. Если незнакомка проявила вам знаки внимания, то лучше дождаться следующего дня для того, чтобы продолжить общение. Считалось, что именно в эту дату в красивых женщин вселяются кикиморы.

11 марта запрещено сажать вербу, иначе можно навлечь беду на себя или смерть на кого-то из своих близких. Также нельзя оставлять на столе пустые чашки – Домовой примет это за оскорбление и перестанет защищать ваш дом, а еще может начать разбивать хрупкие предметы и прятать вещи.