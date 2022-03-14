Народные приметы на 15 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно купить герань и сажать рассаду?

15 марта отмечается народный праздник Федот-ветронос. По названию можно догадаться, что наши предки знали: несмотря на наступление оттепели, еще дуют холодные ветра, поэтому одеваться надо теплее. Или вообще сидеть дома. Православные христиане 15 марта чтут память священномученика Феодота Киринейского, который был епископом.

История праздника

Феодот родился в Галатии, которая располагается на территории современной Турции. В зрелом возрасте он стал епископом города Киринии на Кипре. Во времена его служения римский император Лициний начал гонения на христиан. Несмотря на это, епископ продолжал исповедовать свою веру, за что его начали искать. Однако он сам явился на суд и объявил себя христианином. За это он подвергся истязаниям и попал в тюрьму, а потом снова. Невзирая на пытки, Феодот продолжал говорить о том, что он – христианин.

Несколько лет епископ просидел в тюрьме, а потом был освобожден по приказу Константина Великого. Он вернулся в Киринию и продолжил служение епископом. Спустя два года он отошел к Богу.

Что можно делать

В день Федота-ветроноса было принято сажать рассаду. В этот день нужно посадить перец, томаты и капусту. Если сделать это, то урожай будет богат, растения будут крепкими, а плоды – вкусными.

15 марта принято есть кашу на меду. Это связано с приметой о том, что если угостить семью этим блюдом, то их сердце будет принадлежать дому, они не будут ругаться и всегда будут жить в мире.

Чтобы привлечь к себе счастье, в этот день нужно купить цветущую герань. Однако для того, чтобы растение сработало, нужно заплатить продавцу сумму больше, чем он просит.

Что нельзя делать

На улицу 15 марта старались не выходить из-за сильного ветра. Кроме того, считалось, что духи ветра могут забрать человека к себе, если он решит выйти из дома. Они могли уронить дерево или сосульку на путника. Если дом все-таки нужно покинуть, то перед выходом нужно перекреститься, а на улице идти по ветру.

Не стоит в эту дату покупать новую одежду и совершать другие серьезные покупки – они принесут только негативные эмоции. Приобретать нельзя и цветы, за исключением герани. Они будут высасывать энергию у всех, живущих в доме.

Также нельзя штопать носки – можно «зашить» собственное счастье и лишиться его.