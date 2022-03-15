Народные приметы на 16 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя есть мясо и брать в долг?

Наши предки 16 марта отмечали Евтропиев день, который был назван в честь мученика Евтропия Амасийского. В древности люди верили, что в эту дату в лесу просыпается медведь, поэтому большинство примет связаны с тем, чтобы не разгневать животное, вышедшее из спячки.

История праздника

После мученической кончины Феодора Тирона, Евтропий, Клеоник и Василиск томились в заключении. Все они были друзьями, а Евтропия и Клеоника связывали братские узы. Вместе с ними в тюрьме были язычники, которые пришли к христианской вере благодаря трем друзьям.

Когда правителем Амасии был назначен Асклипиодот, он попросил привести к себе трех мучеников. Перед новым правителем они также исповедали свою веру во Христа, за что были наказаны. Во время истязаний они попросили помощи у Христа, и он явился им вместе с Феодором. Воины и другие язычники стали свидетелями чуда, они попросили императора остановить истязания, что он и сделал.

Позже он позвал Евтропия на ужин и призвал его публично назваться язычником, при этом в душе он мог оставаться христианином. Мученик отказался. На следующий день их насильно повели на капище, чтобы они отреклись от своей веры, но они попросили помощи у Господа. Тогда началось сильное землетрясение и храм язычников был разрушен. Мучеников продолжали истязать, но все пытки оборачивались против нечестивых людей. В конце Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали за свою веру и отошли к Господу.

Что можно делать

Девушки проводили особый ритуал для молодости и красоты. В миску с водой нужно разбить яйцо и положить туда серебряную вещь. Этой водой нужно умыться до рассвета.

В полдень нужно забраться на крышу или высокую точку вашего города, встать под Солнце и попросить у него богатства. Считается, что этот обряд помогает для привлечения денег.

Также 16 марта стоит окропить дом святой водой. Особенно тщательно старались обходить углы, входную дверь и окна. Это поможет защитить от проникновения нечистой силы в дом.

Что нельзя делать

Так как наши предки привлекали Солнце для того, чтобы у них был богатый урожай, в этот день нельзя было произносить бранные слова и ругаться с домочадцами. Считалось, что небесное святило могло разгневаться. Тогда человек лишался урожая, еды и дохода.

Из-за того, что в этот день из спячки вылезает свирепый медведь, запрещено ходить в лесную чащу. Иначе можно стать жертвой хищника.

Также в этот день нельзя употреблять мясо. В древности люди верили, что его аромат может привлечь медведя из леса. Теперь этот запрет связан со здоровьем.

После захода Солнца нельзя выбрасывать мусор, а также нельзя давать и брать в долг деньги и пищу. Это может обернуться бедностью, а долги, которые вы взяли на себя, придется отдавать здоровьем.