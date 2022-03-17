Народные приметы на 18 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно заниматься повседневной рутиной и укреплять здоровье?

18 марта 2022 года Луна войдет в фазу: Полная Луна в знаке зодиака Дева. В этот день нужно настроиться на свой внутренний голос и делать все так, как он вам говорит. У многих людей хорошо получается медитировать и осознавать свои жизненные цели. Однако в период Полнолуния многие люди, наоборот, становятся агрессивными, поэтому не стоит разжигать конфликты или продолжать их.

Что можно делать

То, что Луна находится в знаке зодиака Дева, это значит, что день благоприятен для кропотливой работы, которая требует повышенного внимания. Материальное вознаграждение вам могут принести финансовые дела, если вы будете выполнять их с наибольшим усердием. Хорошо будут идти сделки с недвижимостью, поэтому самое время этим заняться.

День подходит для медитаций и самоанализа. Можно понять, чего вы действительно хотите от жизни, если наметите планы на ближайшее будущее. Если вы прислушаетесь к себе, то поймете, к каким целям в этой жизни вы двигаетесь.

Благодаря тому, что Луна в Деве способствует повышенному самоанализу, в этот день хорошо продвигается обучение и любая просветительская деятельность. Можно заняться чем-то новым в плане учебы. Если вы уже студент, то сядьте за курсовую или доклад, который не можете давно сделать. В Полнолуние все пойдет, как по маслу.

16 лунный день способствует спокойствию и гармонии, но только у тех, кто это ищет в себе. Если вы давно хотите попросить прощения у кого-то, то самое время это сделать. Старайтесь не проявлять негативных эмоций, так как сегодня люди особенно возбуждены и готовы резко ответить на любое проявление недовольства.

Сегодняшний день также находится под покровительством Венеры. Как известно, это светлая и загадочная планета. Девушкам в это время можно заняться собой и не загружать себя никакими делами.

Что нельзя делать

Полнолуние характеризуется отсутствием эмоционального равновесия. Многие люди неустойчивы к этой фазе Луны, особенно это касается неподготовленных людей. Существует риск столкнуться с агрессией, в обществе происходит много ссор и недопонимания.

Также Полнолуние может способствовать повышению тревожности, но не стоит этому поддаваться. Займите себя ежедневной рутиной и попробуйте отвлечься от внешних возбудителей. Старайтесь не перерабатывать и не перетруждать себя. В этот день есть риск ошибиться в важных документах, поэтому если вы не готовы к кропотливой работе, лучше всего ее отложить.

В Полнолуние обычно обостряются хронические заболевания, дают о себе знать старые раны и шрамы. Если у вас есть какие-то серьезные болезни, лучше заранее позаботиться о лекарствах, купирующих симптомы. Также не стоит заниматься травмоопасными вещами, например экстремальными видами спорта. В этот день может появиться сильная тяга к алкоголю, но не стоит ей поддаваться — есть вероятность отравления.