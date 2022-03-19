Народные приметы на 20 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит есть птиц из теста и отдавать на благотворительность ненужное?

Весеннее равноденствие ежегодно отмечается 20 марта. Современные люди практически не замечают дату, когда световой день равняется ночи. В древности он был полон тайн и мистики, так как по этому дню определяли смену времен года. С 20 марта весна полностью вступает в свои права, а это значит, что скоро начнется сезон урожая с большим количеством полевых работ.

Что нужно делать

В этот день было принято наводить порядок в доме. Поэтому нужно провести генеральную уборку и избавиться от всего лишнего. Если у вас в доме накопилось много мусора и ненужных вещей, можно продать их или отдать на благотворительность. Так вы освободите место в доме, а еще поможете нуждающимся.

В день весеннего равноденствия также загадывали желания.

Считалось, что если попросить что-то 20 марта, то оно обязательно сбудется. Также можно распланировать цели на весну и лето. Если вы составите список, который будет точно отражать ваши желания, они обязательно сбудутся.

Стоит больше общаться с людьми в эту дату. Считается, что именно сегодня хорошо идет обмен положительной энергией между людьми. Поэтому сейчас самое время встретиться со старыми друзьями или пообщаться с теми, кого вы хорошо понимаете. Можно сходить в гости и сделать подарки своим близким.

В древности в день весеннего равноденствия женщины пекли изделия из теста в форме птичек. Их подкидывали, ловили, а потом ели. Считалось, что такой обряд может привлечь в дом удачу и богатство.

Что нельзя делать

Стоит избегать конфликтов 20 марта. Считается, что они могут привести к разрушительным последствиям не только для отношений с другими людьми, но и для человека. Вы можете повлиять на свое будущее с помощью негатива в не самую лучшую сторону. Особенно внимательно нужно относиться к детям. Ни в коем случае нельзя на них кричать. Иначе малыш найдет утешение в объятиях темных сил.

Не стоит завидовать в этот день людям, так вы можете потратить на них свою положительную энергию. Из-за этого может появиться беспричинная грусть и апатия.

Если у вас есть такая возможность, то в этот день лучше отказаться от медицинских операций и косметических процедур. Считается, что в день весеннего равноденствия хирургические вмешательства не приведут к желаемому результату.