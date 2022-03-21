Народные приметы на 22 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно кидать через плечо выпечку и раздавать по одному валенку?

22 марта отмечается народный праздник, который получил название Сорок сороков. В народе встречали приход весны после равноденствия и птиц, прилетавших из теплых мест. В христианстве чтут память сорока мучеников Севастийских, которые пострадали за свою веру. В этот день верующие приходят в храм и ставят 40 свечей в память о погибших людях.

История праздника

Когда святой Константин издал указ о том, что христианам разрешалась свобода вероисповедания, не все правители его поддержали. На своей части империи правитель Ликий решил полностью искоренить христианство, из-за чего пострадали многие люди. В Севастии, расположенной на территории современной Турции, ему служили 40 воинов, которые исповедовали христианство. Их военачальник Агриколай попытался переманить воинов на сторону язычества, но они отказались. Тогда он бросил их в темницу. Они усердно молились и услышали знамение о том, что будут спасены, если вытерпят испытание.

Еще раз Агриколай попытался обратить воинов в язычество, но получил отказ. Тогда он пригласил в город сановника Лисия, который устроил суд над мужчинами. Над ними пытались издеваться, но невиданная сила их защищала, и они отстаивали свою веру.

Воинов повели на мороз и раздели около озера, а рядом растопили баню, чтобы они мучились. Один из них не выдержал и бросился туда, но, переступив порог, упал замертво. Ночью неожиданно стало светло и тепло, лед растаял, а воины согрелись под солнцем. Тогда над их головами появились светлые венцы. Увидев это, один из стражников присоединился к ним и стал усердно молиться. Несмотря на все усилия Господа, мученики лишились жизни за свою веру.

Что можно делать

В этот день религиозные люди ходят в церковь и ставят 40 свечей в честь погибших воинов. Можно помолиться и попросить защиту от бед и болезней, а также поблагодарить Бога за все, что имеется. Женщины молились мученикам за мужей и сыновей.

Чтобы ускорить наступление весны, девушки выходили во двор, ломали 40 деревянных дощечек и разрывали 40 веревочек. Также они готовили вареники и раздавали по одному каждому молодому мужчине, чтобы привлечь суженого. Чтобы узнать, откуда будет жених, через плечо кидали выпечку в форме птицы. В какую сторону укажет хвост – оттуда и будет будущий муж.

Также для привлечения теплой погоды деревья украшали лентами и цветами из ткани или бумаги. Наши предки верили, что так подают знак весне о том, что ее ждут. 22 марта проводился обряд качания на качелях – кто раскачается выше всех, тот и будет счастливее в этом году.

Что нельзя делать

В эту дату запрещено ругаться, повышать голос и использовать бранные слова. Нельзя завидовать другим людям, особенно если это ваши близкие друзья или родственники. Если ослушаться этого запрета, то можно навлечь на себя беду.

22 марта нельзя одалживать деньги и продукты. Если у вас закончилась соль, лучше пойти и купить ее, нежели одалживать у соседей. Крупные покупки тоже стоит отложить, если у вас нет достаточного количества финансов.

Так как сегодняшний день считается днем памяти, запрещено выполнять любую работу, в том числе и работу по дому. В христианстве считается, что день лучше посвятить молитве.