Народные приметы на 26 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня полезно мыться и рыбачить?

26 марта проходит вторая Родительская суббота Великого поста. В этот день принято поминать усопших родственников и посещать кладбища. Также в этот день православные христиане чтут память святого Никифора Исповедника.

История праздника

Никифор родился в Константинополе в семье христиан. С детства родители дали ему хорошее образование, он изучал Священные писания. Его отец пострадал от рук императора-иконоборца, а мать провела несколько лет в изгнании, после чего вернулась в Константинополь и стала инокиней.

В юности Никифор получил должность царского советника. Он продолжал вести праведную жизнь и присутствовал на Вселенском Соборе, где обсуждалось иконоборчество. От имени императора он осудил еретиков и очень помог в продвижении православия. Жизнь при дворце его тяготила, и он оставил службу, поселился у Босфора и продолжил жизнь в уединении.

Здесь он построил церковь и основал монастырь. Позднее он стал патриархом, но появился император, поддерживающий иконоборческую ересь. Тогда император вызвал патриарха для рассуждения о православии, но тот отказался, так как уже участвовал во Вселенском соборе. Никифор продолжил вести просветительскую деятельность. За это еретики отлучили его от православной церкви и сослали на остров в Мраморном море. После 13 лет ссылки он скончался.

Что можно делать

Так как 26 марта проходит Родительская суббота, то с утра можно отправиться на церковную службу, подать записку об упокоении и поставить свечу. После этого стоит навестить умерших родственников на кладбище и организовать поминки.

Наши предки верили, что в этот день вода обладает целебной силой, поэтому можно сходить в баню, сауну или бассейн.

Женщинам стоит помыть пол в этот день, считается, что вода может защитить домочадцев – так они не будут болеть весь год.

На Никифора было принято ходить на рыбалку. Именно в этот день будет хороший улов, но стоит избегать водоемов, которые находятся глубоко в лесу – там может быть опасно из-за зверей, вышедших из зимней спячки.

Что нельзя делать

В день святого Никифора категорически запрещено печь пироги с картошкой и угощать ими гостей. Согласно приметам, ослушавшись этого запрета, семью ждет смерть одного из близких людей. Также не стоит надевать черные вещи – иначе скоро пойдете в них на похороны.

Старайтесь избегать ссор со своей второй половинкой 26 марта. Если муж с женой поссорятся в эту дату, то скорейшего разрыва не миновать.

Не берите в этот день острые предметы в руки. Это касается ножей и ножниц. Даже хлеб нужно отламывать руками. В ином случае вас будет ждать серьезное испытание, которое вы можете не выдержать.