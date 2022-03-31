Какие приметы сулят скорое счастье и деньги

Деньги могут «говорить » о себе. Главное – «услышать » их, увидеть знаки.

В начале весны, когда жизнь зарождается, очень хочется, чтобы новый цикл прошел гармонично и наполнено. Можно загадывать желания и мечтать, а можно оглянуться вокруг и попробовать прислушаться к миру – а вдруг он нам посылает подсказки о том, что счастье уже совсем-совсем близко?

1. Если встречается монетка (купюру) на дороге – поднимите, очистите и положите в карман со словами: «благодарю, принимаю». Даже если это копейка – это действие показывает ваше уважение к деньгам и готовность их получать. Проходите мимо – они тоже чувствуют неуважение, и не стремятся «прыгнуть в карман».

2. Для тех, кто живет загородом – будьте внимательнее. Если заметите аиста, который свил гнездо на крыше – это к богатству и благополучию! Птицы чувствуют, куда придет благополучие и стремятся обустроить свой дом рядом.

3. Не столь часто встречающееся чудо, но тем самым еще более ценное – найти на улице подкову. Подкова считается одним из символов богатства и изобилия, поэтому ее принято вешать у входа в дом.

4. Многие слышали о том, что черная кошка, которая перебегает дорогу – это к беде. А как насчет трехцветных кошек? Если они перебегают дорогу, это сулит, наоборот, богатство и благополучие.

5. Разбитая посуда. Про эту примету, наверняка многие слышали – она означает приход счастья в дом. Нужно еще мысленно попрощаться со всем старым, ненужным, отжившим и дурным – тогда счастье точно войдет в дом.

6. Паук. Если вы обнаруживаете это насекомое у себя на одежде – ждите прибыли. Если видите белого паука, который плетет паутину над вашей кроватью – можно ждать не только прибыль, но и другие интересные и наполняющие события. Разумеется, важно как можно бережнее обойтись с пауком – не прогонять, и конечно, ни в коем случае не уничтожать.

7. Если первым кого вы увидите, выйдя из дома, будет младенец, то день так же сложится благополучно. Можно попробовать ему улыбнуться или поймать его улыбку в ответ – для лучшего эффекта. Маленькие дети находятся на очень высоких вибрациях и контакт с ними может по-настоящему заряжать.