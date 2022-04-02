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Наведите порядок дома 3 апреля, чтобы семья никогда не болела

2 апреля 2022Народные приметыМарианна Басс

Почему в этот день нельзя стирать белье и смотреть на звездное небо?

Народные приметы на 3 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: catchsuccess.ru

В народе 3 апреля отмечается праздник, который получил название Качальник или Катальник. Православные христиане чтут память Кирилла Катанского. Такое название праздник получил из-за того, что в это время было принято окончательно убирать санки до следующих холодов. Снег уже растаял, и в качестве средства для передвижения выбирали повозки.

История праздника

Святитель Кирилл Катанский (Сицилийский) родился в Антиохии. О его жизни известно немного. Он был учеником апостола Петра, а тот поставил Кирилла епископом города Катаны на острове Сицилия. Он был благочестив и мудро управлял паствой, за что получил дар чудотворения. Одним из известных его чудес стало то, что он преобразил источник с горькой водой. Она стала чистой, и люди смогли из него пить. Благодаря тому, что многие язычники стали свидетелями этого чуда, они обратились в христианство. Святитель отошел к Господу в глубокой старости.

Что можно делать

В день Кирилла Катанского сани убирали до следующих холодов. Большая часть снега уже растаяла к этому моменту, поэтому люди переходили на другие средства передвижения. Также 3 апреля валенки меняли на лапти, но ни та, ни другая обувь не подходила для сырости и грязи, поэтому многие начинали простужаться и болеть.

3 апреля лечили недуги, в том числе различные боли. Из печи брали золу или уголь, заворачивали в платок и прикладывали к больному месту. Считалось, что такой обряд помогает снять боль.

В этот день традиционно нужно было убрать дом. Лучше всего сделать в квартире генеральную уборку. Если хорошо все прибрать, то можно вымести из жилища болезни и привлечь новую благоприятную энергию.

Хорошей приметой считается, если глава семьи соберет всех родственников за одним столом. Такие посиделки сулили всем собравшимся счастье и удачу.

Что нельзя делать

3 апреля можно увидеть звездопад, но на падающие звезды смотреть нельзя – это может принести неудачу. Если обычно такое явление считается добрым вестником, то в этот день этого лучше избегать.

Также в эту дату запрещалось стирать постельное белье. Именно сегодня активизируется водяной и может наслать болезни и неудачу на всех, кто посмеет его потревожить. Нельзя поливать цветы, если ослушаться этого запрета – растение заберет все силы и жизненную энергию.

Если в этот день вы случайно надели одежду наизнанку – снимите ее и потопчитесь на ней, а потом надевайте правильно стороной. Иначе можно нарваться на драку.

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