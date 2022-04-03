Народные приметы на 4 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно чинить обувь и кормить корками хлеба детей?

В народе 4 апреля отмечается день Василия Теплого как его еще называют, Василий Солнечный. Такое название праздник получил благодаря теплой погоде, которая, как правило, окончательно оставалась после зимних холодов. Православные христиане в эту дату чтут память мученика Василия Анкирского.

История праздника

Василий Анкирский жил в городе Анкира, ныне – Анкара. Он был знатным гражданином и исповедовал христианство. Он пострадал за веру при правлении Юлиана: его привели на суд, а потом подвергли истязаниям, но даже после всех мучений он остался цел и невредим благодаря Богу.

Его отправили в ссылку в Кесарию, где он погиб от нападения зверя. Его родственники собрали останки Василия и похоронили в соответствии со всеми христианскими канонами. Позже на месте гробницы на месте захоронения Василия построили храм в честь его памяти.

Что можно делать

В древности в день Василия Теплого чинили сапоги, поэтому если у вас есть грязная и дырявая обувь, то отнесите ее в ремонт и приведите в порядок. Если обувь уже восстановлению не подлежит, то ее стоит выкинуть. Вместе с ней из вашей жизни уйдут беды и несчастья.

4 апреля нужно испечь круглый хлеб, который символизирует Солнце. Им приманивали весну. Любой прием пищи в этот день начинали с этого хлеба. Корочки оставляли детям. Если ее съест взрослый, то он мог навлечь на себя болезнь.

Что нельзя делать

Сегодня женщинам запрещено шить. Во-первых, считается, что нитка запутается и распутать ее будет невозможно, а, во-вторых, те, кто занимался 4 апреля рукоделием, могли укоротить себе жизнь. Также не стирали и не сушили постельное белье. Если ослушаться этого запрета, то туда может забраться нечистая сила и проникнуть в дом. Не стоит сегодня громко смеяться и разговаривать – это тоже может привлечь злых духов.

Еще один запрет, который касается женщин – нельзя вытирать руки чужим полотенцем. Иначе муж начнет изменять. Если в гостях женщине предложат полотенце, то нужно отказаться.

Строго запрещено касаться мусора и выносить его из дома. Если человек все-таки нарушит запрет, то он может вынести из жилища счастье и удачу.