Народные приметы на 5 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит попариться в бане и навести порядок в доме?

5 апреля отмечается народный праздник Никонов день. Он назван так в честь преподобномученика Никона епископа и его 199 учеников, память которых в этот день чтят православные. Эту дату посвящали уборке в доме, а также изгнанию из него нечисти.

История праздника

Никон родился в Неаполе, его мать была христианкой, а отец – язычником. Он пошел по стопам отца и верил в языческих богов, а по профессии был воином. Во время одной из битв он помолился Богу и обещал креститься, если будет спасен. Так и произошло. Когда Никон вернулся домой, он попросил благословления у своей матери и отправился на поиски священника, который мог бы его крестить. 8 дней он пребывал в посте и молитве, после чего ему явился Ангел, который подсказал ему путь. Так он пришел на гору Ганос и познакомился с епископом Феодосием, который крестил его и поселил в пещерном храме. Так он прожил три года, после чего Феодосию пришло видение о том, что Никона нужно сделать епископом и переселить его вместе с братией на Сицилию. Феодосий передал Никону 190 иноков и скончался. Остальные бежали на Сицилию, спасаясь от гонений. Никон заехал в Неаполь и застал последние минуты жизни своей матери.

Тем временем по городу уже пронесся слух о том, что в город приехал святой Никон. Девять его бывших соратников пришли к нему повидаться и приняли крещение. Вместе с иноками Никон доехал до Сицилии и поселился в пустынном месте, но вновь начались гонения на христиан. 199 монахов лишились жизни за свою веру, а Никона оставили в живых и подвергли истязаниям, но он остался невредим. Однако потом его лишили жизни за отказ принять язычество.

После смерти Никона его тело нашел пастух, одержимый злым духом. Уже почивший Никон исцелил его, а пастух рассказал об этом местным жителям. Они похоронили Никона и его учеников.

Что можно делать

Никонов день было принято проводить за уборкой дома и сада. Все тщательно вычищали: вытряхивали постель, меняли матрасы и подушки, мыли полы. После уборки готовили настой мяты и протирали им все поверхности для того, чтобы изгнать из жилища нечистые силы.

Также 5 апреля уже высаживали некоторые растения, продолжались работы в огороде. В этот день нужно посадить яблоню, рябину и красную и черную смородину.

Наши предки верили в примету, что 5 апреля прилетают зяблики и приносят с собой тепло, поэтому их приманивали к себе: насыпали вокруг дома зерно. Считалось, что если птица оставит свое перо, то это к большой удаче. Из пера делали оберег, который помогал на протяжении года.

После трудного дня нужно пойти в баню или сауну, тщательно помыть тело, а потом попариться для очищения души.

Что нельзя делать

Запрещено в эту дату оставлять неубранным свое жилище, а также не стоит перебирать запасы продуктов. Это может привести к нищете. Нельзя оставлять лежать свои деньги на виду, лучше переложить их в кошелек, а крупную сумму спрятать в надежное место. Иначе весь следующий год можно будет провести в долгах.

Нельзя спать на чужой подушке в ночь с 5 на 6 апреля, в таком случае вы можете притянуть на себя негативные мысли и болезни другого человека – того, кто спал на подушке до этого.

Если вы – женщина, и собрались в парикмахерскую 5 апреля, визит лучше отложить. В этот день нельзя красить и стричь волосы, иначе могут возникнуть проблемы в общении с противоположным полом.