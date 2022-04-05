Народные приметы на 6 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно пойти в церковь и переделать все важные дела?

6 апреля наши предки отмечали народный праздник Артемон – дери полоз. Он назван так из-за устоявшейся теплой погоды. Те люди, которые не сменили сани на телегу, рисковали ободрать полозья. Также православная церковь чтит память святителя Артемия (Артемон), епископа Селивкии. В эту дату было принято изгонять из дома нечистую силу, а вечером готовиться к церковному празднику Благовещение.

История праздника

Святитель Артемий родился и жил в Селевкии Писидийской – одном из крупнейших городов античного мира, расположенный на территории современного Ирака. Его житие пришлось на время начала распространения христианства в I и II веках. Он был одним из благочестивых жителей города, а также отличился своими добродетелями. Когда в город пришел апостол Павел, он поставил святого Артемона первым епископом Селевкии, так как посчитал его наиболее достойным.

На протяжении долгих лет Артемий управлял своей паствой и заступался за бедных и гонимых людей, помогал всем, кто к нему обращался. Люди любили его, и скончался он в глубокой старости в мирное время.

Что можно делать

6 апреля было принято изгонять из дома нечистую силу. Если вы живете в доме, то разожгите около него костер и обойдите вокруг участка. Квартиру от нечисти можно очистить с помощью окуривания или окропления святой водой.

Также 6 апреля нужно переделать все важные дел. 7 апреля отмечается Большой церковный праздник Благовещение, поэтому в этот день запрещена любая работа: и умственная, и физическая. Поэтому если вы планируете уборку или физическую нагрузку 7 числа, лучше перенести все это на день раньше.

Вечером православные отправляются в церковь. В этот день там можно освятить семена для рассады. Девушки также набирались сил перед ночной службой. Считалось, что если незамужняя девушка выстоит всю службу, то выйдет замуж за хорошего человека.

Что нельзя делать

В день Артемона нельзя ругаться, особенно с детьми и стариками. Это может принести несчастье в семью. Весь день стоит провести со своими родственниками, запрещено ходить в гости и принимать их у себя, даже если это ваши близкие друзья. Иначе из семьи уйдет вся удача и перейдет к другим людям.

Запрещено 6 апреля заниматься финансовыми операциями и считать деньги. Считается, что если ослушаться этого запрета, то финансовые дела пойдут хуже.