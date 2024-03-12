Масленица. День второй: заигрыш

Также вторник большой день блинных гаданий. Недаром раньше говорили: мужа выбирают по блинам, а жену — по пирогам.
По всем улицам начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления скоморохов и кукольных театров во главе с Петрушкой. На улицах расхаживали ряженые и экспромтом устраивали веселые концерты. В этот день всем холостякам одевали специальную метку, которая показывала, что человек холостой. И конечно, вторник большой день блинных гаданий. Недаром раньше говорили: Мужа выбирают по блинам, а жену — по пирогам. После веселых гулянок молодежь вечером собиралась за праздничным столом с блинами и всем, что с ними едят: икрой, рыбой, творогом, сметаной, вареньем. Самое время «заглянуть в рот» любимому и выяснить характер будущего мужа.
С красной рыбой едят блины «интеллигенты». Мысли и чувства такого мужчины далеко оторвались от грешной земли. Обычно витают в облаках.
На Масленицу также пекут разнообразные пироги и о характере будущей супруги можно судить по тому, какими пирогами она угощает гостей.
Большие пироги — кулебяки и расстегаи — подает особа немного ленивая.
Пирожки бывают разные: большие «лапти» делают скупые девушки — вроде и пирог съел, да за другим-то уже не потянешься; маленькие, аккуратные у той хозяйки, которая обладает славным и покладистым характером.
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