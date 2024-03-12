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Масленица. День второй: заигрыш

12 марта 2024Народные приметыМарианна Басс

Второй день Масленицы полностью посвящали молодоженам.

Масленица. День второй: заигрыш
Фото: Image by freepik

Также вторник большой день блинных гаданий. Недаром раньше говорили: мужа выбирают по блинам, а жену — по пирогам.

По всем улицам начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления скоморохов и кукольных театров во главе с Петрушкой. На улицах расхаживали ряженые и экспромтом устраивали веселые концерты. В этот день всем холостякам одевали специальную метку, которая показывала, что человек холостой. И конечно, вторник большой день блинных гаданий. Недаром раньше говорили: Мужа выбирают по блинам, а жену — по пирогам. После веселых гулянок молодежь вечером собиралась за праздничным столом с блинами и всем, что с ними едят: икрой, рыбой, творогом, сметаной, вареньем. Самое время «заглянуть в рот» любимому и выяснить характер будущего мужа.

Блины с икрой предпочитают настоящие мужчины. Любовь свою они будут доказывать делами, а не словами.

С красной рыбой едят блины «интеллигенты». Мысли и чувства такого мужчины далеко оторвались от грешной земли. Обычно витают в облаках.

Блины с творогом едят мужчины добрые, покладистые и мягкосердечные.
Блины со сметаной едят мужчины бесхарактерные.
Блины со сливочным маслом едят мужчины нежные и ласковые.
Блины с сахаром едят любители детей. Главное в их любви — не качество воспитания отдельного ребенка, а большое количество малышни в доме.
Блины с вареными вкрутую яйцами едят мужчины-зануды.
Блины с вареньем любят преданные мужчины.

На Масленицу также пекут разнообразные пироги и о характере будущей супруги можно судить по тому, какими пирогами она угощает гостей.

Большие пироги — кулебяки и расстегаи — подает особа немного ленивая.

Пирожки бывают разные: большие «лапти» делают скупые девушки — вроде и пирог съел, да за другим-то уже не потянешься; маленькие, аккуратные у той хозяйки, которая обладает славным и покладистым характером.

Пироги шовчиком вверх пекут девушки, у которых все их мысли и чувства «на лице написаны». Это девушки откровенные, искренние.
Пироги шовчиком вниз пекут тихие девушки. Скажет «да», головой кивнет, а сделает все равно по-своему.
Круглые пирожки или ватрушки любят печь домовитые девушки.
Всяческие кренделюшки и заплетушки пекут девушки яркие, романтичные.
Если на столе угощенье с самыми разнообразными пирожками — значит ваша девушка разносторонняя личность, всего в ней есть по-немножку и вмеру. А главное — она хорошая хозяйка!

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