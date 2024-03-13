Масленица-2024: история, традиции, что можно и нельзя делать

Провожаем зиму и встречаем весну.

Вас уже поздравили с Масленицей? А может быть, вы сами уже успели угостить домочадцев, друзей или коллег вкусными горячими блинами? Если еще нет, то прямо сейчас узнайте о ритуале встречи весны и проводов зимы, чтобы праздничная масленичная неделя не пропала даром.

Что такое Масленица

По сути, это уходящее корнями глубоко в язычество празднование смены сезонов, которое растягивается аж на неделю. Дату начала проводов зимы принято отсчитывать от Пасхи — нужно отнять 56 дней. В этом году мы отмечаем Масленицу с 11 по 17 марта.

Наши предки-славяне по одной исторической версии посвящали это длинное, шумное и веселое празднование покровителю скота и домашних животных Велесу (он же был богом магии), а по другой — богу Солнца, Яриле. Отсюда вроде бы и традиция печь блины, которые издревле символизировали солнечный диск.

После крещения Руси праздник обрел другой смысл, с привязкой к христианству: теперь это неделя перед Великим постом. Иначе она еще называется «Сырная Седмица»: мясные продукты уже запрещены, но рыбу и молочное можно есть.

Традиции Масленицы

В течение столетий Масленицу отмечали широко, весело и сытно — устраивали кулачные бои, различные игры на свежем воздухе, апофеозом в конце недели становилось сжигание чучела Масленицы. И, конечно, даже очень далекий от знания традиций человек знает, что на Масленицу принято печь и есть блины. Или покупать и есть, что сейчас происходит все чаще, но ведь главное — это проникнуться самим духом праздника, так что каким образом добыто угощение — дело второстепенное.

Если же вы хотите отмечать праздничную неделю по всем правилам, что весьма похвально, то вот вам полный список того, с кем и какие блины нужно есть в каждый из дней (там все не так чтобы просто).

Понедельник (Встреча)

Первый блин (который обычно вроде бы комом, но на самом деле, нет, если у вас есть приличная сковорода и проверенный рецепт) принято отдавать беднякам, чтобы они помянули усопших родственников. Сваты в этот день ходили в гости, а молодежь занималась строительством снежных городков и горок, возведением качелей, столбов для лазания и обустройством мест для массовых гуляний.

Вторник (Заигрыши)

Интересный день: в него было принято устраивать смотрины невест. Достигшие пубертатного возраста граждане обоих полов катались с горки и кокетничали изо всех сил, а родители строили матримониальные планы. Свадьбы устраивали обычно на Красную Горку (это первое воскресенье после Пасхи), потом начиналась посевочная страда и лето с его бесконечными заботами, поэтому разводить сантименты нашим предкам было особенно и некогда. Вот и масленичную неделю посвящали вопросам сватовства.

Среда (Лакомка)

Зять в этот день непременно должен посетить тещу — и туда же звали других гостей, видимо, чтобы все дружно убедились в том, что у мужа дочери с ее матерью отношения прекрасные, а не как во множественных анекдотах.

Четверг (Разгуляй)

С этого дня начиналось основное празднование — так называемая Широкая Масленица. Те, кто работали, получали в этот день дополнительный выходной, чтобы отметить как можно лучше праздники. Снежный замок штурмовали именно в этот день — ну и без драк порой не обходилось, однако примирение и последующее братание должно было состояться там же и тогда же.

Пятница (Тещины вечерки)

В этот день, наоборот, зять приглашал в гости тещу — и тут уже она приводила с собой многочисленных тетушек и подруг, чтобы они могли убедиться, что дочь удачно вышла замуж, да за приличного человека, вот и живет хорошо.

Суббота (Золовкины посиделки)

День, в который невестки звали на блины родственников мужа. Считалось важным, чтобы в гости пришли золовки — сестры супруга. Им полагалось вручить небольшой презент.

Воскресенье (Проводы)

Финальный день Масленицы, с самыми масштабными гуляниями, песнями и плясками. И сжиганием чучела Зимы. Обязательно полагалось посетить баню, после чего помянуть ушедших членов рода. И, конечно, попросить прощения друг у друга — этот день иначе еще принято называть «Прощеным воскресеньем». И после этого начинался Великий пост — самый длинный и тяжелый период ограничения себя.

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