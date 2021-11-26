Как гадать на чае

Гадание по плавающим чаинкам можно назвать "вкусным".

Гадание по плавающим чаинкам можно назвать "вкусным", и, в первую очередь, мы бы рекомендовали его любителям чаепития. Но оно также может стать интересным дополнением к встрече с друзьями и просто приятным времяпрепровождением.

Чайное гадание было очень популярно в старые времена в Англии, Америке, Шотландии, Ирландии викторианской эпохи и, конечно, в Китае. Для китайцев чай - это еще и лекарство, и часть этикета. Лечебно-питательные свойства чая воспринимаются ими как скрытая в нем «внутренняя гармония».

Гадание лучше проводить в утренние часы, но можно воспользоваться и английской традицией чаепития «5 o’clock». Для того, чтобы приступить к гаданию, вам понадобится большая чайная чашка (желательно белого цвета) и блюдце. Кладем одну чайную ложку чая, заливаем кипятком, накрываем блюдцем и ждем минут 10. Пока чай настаивается, мы спокойно концентрируемся на вопросе, который нас интересует. Затем снимаем блюдце с чашки и смотрим на поверхность чая. Если на поверхности не плавает ни одной чаинки, то в ближайшее время у вас не будет никаких особенных событий. Но вот если некоторые чаинки остаются на поверхности, тогда начинается «разбор полетов».

1. Одна чаинка слева, две справа. Это хорошо во всех отношениях: в любви, работе и финансах. Предупреждение: не стоит давать в долг.

2. Две чаинки с разных сторон, а справа, ближе ко дну чашки, еще одна. Это плохой знак: ссора с любимым, неприятности на работе, ухудшение финансового положения. Предупреждение: сдерживаться, избегать эмоционального взрыва в ближайшие дни.

3. Две справа и две слева. Это означает неприятности в работе, но в любви вас ждет желанная, радостная встреча.

4. Чаинки лежат на дне и только две приподнимаются слева. Это может быть как плохой знак, так и хороший. Хороший - в отношениях с любимым человеком. В финансах возможны затруднения, может быть случайный заработок. На работе можете упустить свой шанс.

5. Если все чаинки плавают на поверхности, то это произошло из-за того, что вода не вскипела. Не надо торопиться во всех отношениях: в любви, работе, финансах. Лучше подождать.

6. Если одна чаинка плавает на поверхности и еще несколько приподнимаются со дна чашки – это добрый знак. Он означает удачу в работе, счастье в личной жизни и финансовое благополучие в самое ближайшее время.

Как знать, может, чаинки в вашей чашке – действительно являются индикатором вашего состояния и ваших возможностей? Во всяком случае, чайное гадание – это интересное занятие и приятное дополнение к встрече с друзьями за чашкой вкусного чая.