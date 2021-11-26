Как гадать на чае
Гадание по плавающим чаинкам можно назвать "вкусным".
Гадание по плавающим чаинкам можно назвать "вкусным", и, в первую очередь, мы бы рекомендовали его любителям чаепития. Но оно также может стать интересным дополнением к встрече с друзьями и просто приятным времяпрепровождением.
Чайное гадание было очень популярно в старые времена в Англии, Америке, Шотландии, Ирландии викторианской эпохи и, конечно, в Китае. Для китайцев чай - это еще и лекарство, и часть этикета. Лечебно-питательные свойства чая воспринимаются ими как скрытая в нем «внутренняя гармония».
1. Одна чаинка слева, две справа. Это хорошо во всех отношениях: в любви, работе и финансах. Предупреждение: не стоит давать в долг.
2. Две чаинки с разных сторон, а справа, ближе ко дну чашки, еще одна. Это плохой знак: ссора с любимым, неприятности на работе, ухудшение финансового положения. Предупреждение: сдерживаться, избегать эмоционального взрыва в ближайшие дни.
3. Две справа и две слева. Это означает неприятности в работе, но в любви вас ждет желанная, радостная встреча.
4. Чаинки лежат на дне и только две приподнимаются слева. Это может быть как плохой знак, так и хороший. Хороший - в отношениях с любимым человеком. В финансах возможны затруднения, может быть случайный заработок. На работе можете упустить свой шанс.
5. Если все чаинки плавают на поверхности, то это произошло из-за того, что вода не вскипела. Не надо торопиться во всех отношениях: в любви, работе, финансах. Лучше подождать.
6. Если одна чаинка плавает на поверхности и еще несколько приподнимаются со дна чашки – это добрый знак. Он означает удачу в работе, счастье в личной жизни и финансовое благополучие в самое ближайшее время.
Как знать, может, чаинки в вашей чашке – действительно являются индикатором вашего состояния и ваших возможностей? Во всяком случае, чайное гадание – это интересное занятие и приятное дополнение к встрече с друзьями за чашкой вкусного чая.