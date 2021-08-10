6 магических способов найти потерянную вещь

Если обычные способы поиска результата не дают, переходите к нетрадиционным.

Вещи имеют свойство теряться в самый неподходящий момент.

Каждому знакомо чувство растерянности, когда вроде бы точно положил очки или ключи на видное место, а теперь не можешь найти, словно они сами спрятались. Существует множество вариантов отыскать потерянную вещь.

Начните с простого:

1. Сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить, где вы видели эту вещь в последний раз.

2. Проверьте места, где эта вещь «обитает» обычно, возможно, из-за того, что вы нервничаете и не можете сконцентрироваться, вы просто ее не заметили.

Если обычные способы поиска результата не дали, переходите к нетрадиционным.

1. Маятник. Для его изготовления привяжите к нитке с одной стороны любой грузик, другой конец зажмите большим и средним пальцем, закройте глаза и представьте потерянную вещь с максимальной четкостью. Откройте глаза и пройдитесь с маятником по квартире. Он укажет место пропажи, начав качаться.

2. Магическая нить. Встаньте посреди комнаты, закройте глаза и представьте длинную нить, на другом конце которой привязана потерянная вещь. Мысленно начните сматывать нить в клубок и при этом мысленно зовите вещь вернуться к вам. Откройте глаза и отправляйтесь в том направлении, которое покажется вам правильным. Там и найдется вещь.

3. Помощь домового. Попросите ее, сказав вслух: «Домовой-домовой, поиграл – верни обратно». После этого привяжите к ножке стола ленточку и ждите. Скоро вы найдете потерянную вещь в привычном месте.

4. Возьмите фиолетовую свечу, поставьте на середине стола и зажгите. Пристально гладя в огонь, мысленно представляйте потерянную вещь. Она найдется в стороне, на которую потечет воск свечи.

5. Эзотерики советуют поставить вверх дном на любую поверхность пустой стакан. И «потеряшка» быстро найдется.

6. Заговор. Для него потребуются спички и вода, которую нужно налить в любую чистую посуду. Поставьте воду на стол и зажигайте над ней поочередно 12 спичек, приговаривая: «Ты, чертенок, не шуми и проказы прекрати. Вещи мои верни и без спросу больше не бери. Все предметы находитесь и на место свое ложитесь. Да будет так». Каждая спичка должна прогореть до конца и быть брошена в воду. После заговора надо оставить посуду с водой на столе до момента обнаружения пропажи.

Даже если пропажу найти не получится, не расстраивайтесь – это всего лишь вещь!

Удачных вам поисков. Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог.