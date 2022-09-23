Как стать энергетическим вампиром

Вы наверняка знаете о людях, которые забирают энергию у других живых существ.

Источником для энергетического вампира может стать и человек, и животное. Одни делают это неосознанно, а другие работают над тем, чтобы питаться чужими эмоциями. После конфликта с энергетическим вампиром вы можете чувствовать себя плохо, начинаются головные боли, неприятные ощущения в теле. Вы тоже можете научиться черпать силы от других людей.

С чего начать

Прежде всего, стоит научиться улавливать энергетические потоки людей. Попробуйте попрактиковать это на улице. Присмотритесь к определенному человеку, почувствуйте его настроение и уловите энергетический поток. если вы видите жизнерадостного человека, полного сил, значит он готов поделиться ими с вами.

После того, как вы научитесь улавливать потоки энергии других людей, нужно определить, какой именно человек вам нужен. Это должен быть тот, с кем вы можете настроить словесный контакт. Не стоит подходить к незнакомцам на улице и провоцировать их, лучше попрактиковаться на знакомых или коллегах. Забирайте энергию только у тех, у кого она есть. В противном случае вы рискуете зря потратить свои силы.

Как забирать энергию

Итак, вы выбрали человека, полного сил и готового на свершения. Вы чувствуете его энергетические потоки. Теперь нужно вызвать у него эмоции. Проще всего спровоцировать конфликт «на пустом месте». Стоит отметить, что чаще всего вампиры стараются поругаться со своей жертвой. Негативные эмоции и импульсы люди показывают гораздо сильнее, чем позитив. Конечно, можно сделать добро и уловить приятные импульсы от человека, но они дадут гораздо меньше энергии.

Разговорите жертву и попытайтесь спровоцировать конфликт. Чем сильнее вы заденете человека, тем больше эмоций он выпустит. Во время конфликта и словесной перепалки посмотрите на его лицо и уловите все то, что он испытывает. Не обращайте внимания на суть конфликта, а только на силу, с которой жертва выпускает негатив.

Как понять, что вы – вампир

После того, как вы провели все, что задумывали, у вас должно улучшиться настроение, вы почувствуете себя лучше. Если вы были подавленным, все проблемы покажутся вам пустяком.

Энергию других людей можно использовать для устранения симптомов хронических болезней. Если у вас болит голова при высоком давлении, импульсы других людей помогут ненадолго с этим справиться. В целом, после конфликта с другими людьми энергетические вампиры чувствуют душевный подъем и улучшение самочувствия.