Почему нельзя брать чужое растение в свой дом

Эзотерики предостерегают брать в дом подаренное растение, даже если подарок от самых близких.

Комнатные растения постоянно используют для украшения и создания уюта в помещении.

Если вы покупаете цветы сами, никаких проблем не возникнет. Однако, эзотерики предостерегают от того, чтобы брать в дом чужие растения, даже если это подарок. Потому что они очень чувствительны к различным энергиям и способны их аккумулировать. Часть комнатных растений специально выращивают в помещении для того, чтобы они впитывали негатив.

Соответственно, если в одном помещении растение накопило «тяжелую» энергию, а его перенести в свой дом, оно начнет заполнять накопленным негативом новое пространство. Именно поэтому, если вы решили принять в подарок чужое растение, важно быть уверенным в хорошем отношении дарящего к вам. Если вы не знаете дарителя близко или есть сомнения в его искренности, лучше от растения отказаться, поскольку вместе с ним к вам в дом могут перейти проблемы этого человека. Если это не представляется возможным, заплатите «выкуп»: отдайте дарящему монетку любого номинала. Однозначно не стоит брать растение от тяжелобольного человека, чтобы не растерять свое здоровье и энергию.

Эзотерики советуют категорически не принимать в дар растения по понедельникам, поскольку в этот день есть высокая вероятность получить вместе с цветком чужие страхи и негативные мысли. Для получения такого подарка лучше всего подойдут выходные.

Существует несколько растений, которые крайне нежелательно приносить в дом в любой день.

Плющ. Считается энергетическим вампиром и «мужегоном». Он не просто способен забирать хорошую энергию у человека, но и «вытесняет» мужчину из дома.

Орхидея. Несмотря на свою красоту, также оттягивает силы и здоровье у обитателей дома: люди могут начать болеть, если в помещении несколько цветов.

Кактусы. Способны «провоцировать» обитателей жилища, особенно супругов, на конфликты и ссоры.

Обязательно обратите внимание на ситуацию, когда подаренное вам растение вдруг засохло. Это не означает, что у вас в доме много негативной энергии, а говорит о том, что цветок отвел от вас сглаз или болезнь. Увядшее растение необходимо вслух поблагодарить за оказанную помощь и после этого вынести из дома и закопать.

Приобретайте комнатные растения сами и наслаждайтесь красотой в доме!