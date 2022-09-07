Почему нельзя носить чужие вещи

Каждая ваша вещь — это небольшой, но источник вашей энергии.

Любая вещь из гардероба это не просто вещь, которую человек носит на своём физическом теле.

При чем тут энергия

Когда человек носит какую-то вещь, она наполняется его энергией и самое главное — эта вещь получает индивидуальные энергетические подключения своего хозяина, на время становясь частью его личностного образа.

В каком-то смысле можно сказать, что каждая ваша вещь — это небольшой, но источник вашей энергии. То есть человек, который начал носить вашу вещь имеет доступ к вашей энергии и ваша энергия будет как-то влиять на него самого. Будет это влияние хорошим или не очень — зависит от многих факторов.

Если два человека любят друг друга, и жена носит рубашку мужа, когда его нет дома — это, как правило, не страшно. Она его любит, ей не хватает его мужской энергии, и она компенсирует это тем, что носит вещь, наполненную его энергией. Тоже можно сказать и про детей, которые любят надевать вещи своих любимых родителей. Это дополнительное подключение к энергиям их мамы и папы.

А что насчет детских вещей

Часто это может работать, как компенсация дефицита времени на живое общение. Специалисты по биоэнергетике утверждают, что в случае с детьми нет никакой опасности в носке чужих вещей. Оказывается, до 9 лет все дети по своей энергетике — ангелы, и у всех малышей очень схожая энергетика. Поэтому родители могут смело принимать в подарок или отдавать детские вещи. Это не страшно.

Ношение вещей другого человека может оказывать позитивное влияние. Это, в том числе, подключение к образу другого человека, к его определённым качествам, которым можно у него обучаться. Например, когда сын примеряет военную форму своего отца или старшего брата, представляя себя сильным и мужественным, этим он энергетически и информационно подключается к образу бесстрашного военного, человека чести, коим является хозяин мундира. И тогда он не просто примеряет чужое, он испытывает определённое высокое состояние, особую энергию мужества, чести, бесстрашия и в этот момент в его сознании раскрываются соответствующие качества. Это момент воспитания, который даёт личностный и духовный рост.

Как не подцепить плохую энергетику

Но учиться и перенимать можно ведь не только хорошее, но и плохое. Поэтому через вещи так легко передать чужую болезнь, недомогание, и даже несчастливую судьбу. Это замечали еще наши предки. Не зря в народе говорили: «Чужую вещь надевать — чьи-то беды примерять». Если хозяин вещи неблагополучен, болен или просто очень плохой человек, то вещи такого человека, как правило, наполнены тяжёлой, часто разрушающей или просто очень негативной энергией, от которой нормальному позитивному человеку может быть очень плохо. Если вы будете носить вещь неблагополучного или негативного человека — его проблемы, болезни, негативная карма, просто разрушающая энергия может оказывать пагубное влияние на вас и на вашу судьбу. Не нужно также носить не новые вещи, если вы понятия не имеете, кто их носил до вас. Но если вы все-таки приобрели ношеную вещь, то лучше «очистить» её. Полностью снять «энергию» с чужих вещей невозможно, но минимизировать ее влияние — запросто. Для этого достаточно одежду выстирать в холодной воде, пару минут подержать в содовой воде, а затем хорошенько прополоскать в проточной. Стирайте вручную — вещи получат ваши позитивные мысли. Заниматься «очищением» лучше в хорошем расположении духа, с любовью, тогда и энергетика будет позитивной!