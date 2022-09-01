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Слова-обереги, которые моментально защитят от бед

1 сентября 2022ГаданияРамблер

В древности существовало большое количество слов-оберегов, которые призваны были отводить от людей несчастья и спасать от происков «темных сил».

Слова-обереги, которые моментально защитят от бед
Фото: depositphotos

До нас дошли некоторые из них, которые за долгие века не растеряли своей магической силы и энергии.

Спасибо. Наша ежедневная благодарность образовалась от слияния двух слов «спаси, Бог». В древние времена это не было простой благодарностью. Произнося «спасибо», человек в любой ситуации пытался отвести от себя сглаз или порчу. Если утром вы будете искренне говорить «спасибо», глядя в небо, вы получите защиту от негативной энергии на весь день.
Обратно! Слово-оберег, возвращающее весь негатив вашему «обидчику». Если вам кажется, например, что кто-то смотрит на вас с намерением сглазить сложите пальцы любой руки в кармане или за спиной в кукиш и проговорите «Обратно!».
Отжени! Хорошо помогает перед дальней дорогой, а также во время болезни или в опасных ситуациях. На современном языке слово означает «отгони», «избавь» и исходит из молитвы к Богородице с просьбой о защите и помощи. В случае необходимости произнесите «Отжени» и представьте, как божественный покров окутывает вас, отгораживая от бед.
«Чур!» («Чур меня!») – так звали древнего старославянского покровителя семейного очага и границ земледелий. Именно поэтому произнесение его имени в разных вариантах хорошо защищает от различных неприятностей в семье, а вне дома оберегает от воздействия нечистой силы.
«Уберите Бера!» Словом «Бер» у древних славян назывался неуправляемый «темный» дух. Несмотря на то, что словосочетание звучит немного странно для современного человека, оно дает хорошую защиту. Если вдруг вы ощутите сильную тревогу или почувствуете опасность, несколько раз четко проговорите «Уберите Бера!», как заклинание.
Святоче! Слово помогает в тупиковых сложных ситуациях, а также способствует получению энергии при сильной усталости. Произносите слово медленно, немного тягуче, как будто втягивая в себя божественный свет.
Замок. Это мощное слово-оберег эффективно помогает от негативного внешнего воздействия дома, на улице, в офисе. Если хотите защитить ребенка, проговаривайте утром «замок» трижды, пока его одеваете. Перед экзаменом (вызовом к начальству и в любой стрессовой ситуации) скрестите руки на груди и трижды произнесите «замок».

Пользуйтесь защитой слов-оберегов!

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