Как правильно избавляться от подклада

Порчу и сглаз можно снять, если правильно избавиться от подклада.

Подклады чаще всего связывают с темной магией.

Их могут делать в квартире или около двери люди, которые желают зла определенной семье. Если у вас внезапно ухудшилось здоровье и преследуют неудачи, возможно, вы стали жертвой темной магии. Однако, порчу и сглаз можно снять, если правильно избавиться от подклада.

Где искать

Чаще всего подклады делают в самых труднодоступных местах, чтобы хозяевам квартиры было тяжелее их найти. Если в вашем доме посторонние бывают нечасто, возможно, подклад был сделан в подъезде около входной двери. Обыщите косяки, коврик и пространство вокруг. Иногда подклады делают в районе подъездных окон, если они расположены близко к вашей квартире. В случае, если подозрения падают на близких людей, которые бывали в вашем доме, стоит обыскать все труднодоступные места и провести генеральную уборку. Проверьте все ковры, шкафы, подоконники, окна, дверные косяки и даже цветочные горшки. Возможно, вы найдете подклад в самом неожиданном месте. Чаще всего они представляют собой булавку, иголку или кусок разбитого зеркала. Также в качестве подклада используют соль, землю или шерсть животных. Однако порчу можно нанести на любую вещь, даже цветы, поэтому любой подозрительный предмет, который вы раньше не видели или то, что лежит не на своем месте, должна вызвать подозрения.

Как правильно избавляться

Нет никаких особенных ритуалов по избавлению от подклада. Однако, первое правило – не трогайте его голыми руками. Также не стоит переступать и наступать на подклад. Если это твердая вещь, возьмите темную плотную ткань, которую вам не жалко, или темны пакет, а после заверните в него подклад. Если же вам подложили рассыпчатую вещь, лучше собрать ее с помощью веника, совочка и перчаток. Главное, удостовериться, что все собрано до конца. Когда вы все убрали и сложили в пакет, туда же отправляйте все, чем пользовались при уборке – перчатки, совок и веник. Дальше есть два пути избавления от подклада. Можно выбросить его в ближайшую реку. Не стоит выбирать для этого озера и водохранилища, так как вода должна протекать и уносить подклад с собой. Если возможности выкинуть в воду нет, нужно все это сжечь. Для этого выберите наименее людное место и разведите костер, а затем сожгите подклад и все то, что к нему прикасалось. Во время процесса не стойте по направлению дыма, иначе все, что вы делаете будет зря. После того, как все сгорит, потушите костер и идите домой, не оборачиваясь. Если вы верующий человек, на следующий день можно поставить свечку в церкви и помолится.