Как правильно сажать и выращивать денежное дерево

Считается, что, если правильно ухаживать за деревом, оно привлечет в дом достаток.

Денежное дерево в ботанике называется толстянка обыкновенная или Крассула.

Магические свойства ему приписывают из-за того, что листья растения очень похожи на денежные монеты. Считается, что, если правильно ухаживать за деревом, оно привлечет в дом достаток. Однако не все знают, как с ним обращаться, чтобы все члены семьи обрели богатство.

Как сажать

В первую очередь, денежное дерево не нужно покупать или просить у друзей. Согласно приметам, листик дерева нужно сорвать у кого-нибудь в гостях, но, чтобы хозяин квартиры этого не заметил. Все это делается для того, чтобы сохранить таинство выращивания толстянки. Если вы хотите, чтобы денежное дерево работало, не стоит рассказывать всем о том, что вы собираетесь его выращивать. Заберите листик у знакомого, поставьте его в стакан, а, когда растение начнет пускать корни, можно приступать к высаживанию.

После этого нужно подготовить горшок. Считается, что для привлечения денег подходят красный, золотой и коричневый цвет. Старайтесь выбрать горшок и поддон этих оттенков. Кроме того, рекомендуется поставить денежное дерево на красную салфетку или просто постелить под него ткань. Перед тем, как засыпать в горшок землю, положите шесть монет на его дно. Для денежного дерева нужна особая почва, поэтому делать ее тоже необходимо самому. Смешайте в равных пропорциях крупный песок, торф и дерновую землю. Теперь можете посадить ваш небольшой росток.

Как выращивать и ухаживать

Так как денежное дерево плотно связано с азиатской культурой, расположение нужно выбирать ему по феншую. Считается, что толстянка должна стоять в юго-восточной части дома. Так, она принесет не только деньги, но и удачу в жизнь домочадцев.

Когда ваше дерево немного подрастет, перевяжите его красной лентой, а на поддон положите немного монет. Само дерево не любит много света, но и темнота для него тоже не подходит, поэтому лучшим местом для него будет окно. Раз в неделю протирайте листья дерева, а поливать нужно реже – раз-два в месяц. Толстянки любят холодную среду, поэтому рекомендуется хранить их на балконе. Чем лучше вы будете за ним ухаживать, тем быстрее оно будет расти и приносить вам как можно больше богатства.