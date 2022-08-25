Что о человеке расскажут родинки на руках

Родинки на руках встречаются редко и считаются пятнами на карме человека.

Хиромантия представляет из себя не только науку о линиях на ладонях.

На самом деле, о человеке и его судьбе многое могут рассказать даже родинки на руках. Они встречаются редко и считаются пятнами на карме человека. Они расскажут о предстоящих переменах и препятствиях в жизни.

Значение руки

То, на какой именно руке находится родинка, многое говорит о ее значении. Кармическими знаками являются те пятна, которые находятся на ведущей руке. Например, если вы – правша, у вас ведущая правая. То, что находится на «ведущей» руке – ваша судьба, то есть то, что вам предрешено. На второстепенной руке расположены те знаки, которые вы «заработали» на протяжении своей жизни. Это – то, к чему привели ваши действия и поступки. Та рука, на которой расположена родинка, говорит, было ли испытание даровано судьбой или вы сами его «наработали».

Размер и цвет родинки

Родинки на руках – не очень хороший знак. Чаще всего они означают трудности. Если родинка светлая, то у вас есть возможность избежать проблем и препятствий. Чем крупнее и темнее знак на руке, тем тяжелее будет ваше испытание в жизни. Однако стоит помнить, что даже проблемы и перемены не происходят просто так. Все это подготовит вас к будущему и даст новый опыт.

Родинки на линиях

По пятнам на руках, расположенных на линиях, можно узнать о характере человека и его «слабых точках». Родинки расскажут о возможных заболеваниях и областях, за которыми нужно тщательнее следить.

Родинка на линии жизни предупреждает человека о том, что ему нужно беречь свои легкие. Если у вас есть проблемы с дыхательными органами, лучше не откладывать их на второй план, а заняться своим лечением в первую очередь. В ином случае последствия будут необратимы.

Обладателям родинки на линии ума нужно следить за здоровьем всех органов головы. Такие пятна предупреждают о том, что у человека может случиться серьезная травма, поэтому нужно быть аккуратнее и не заниматься экстремальными видами спорта. Кроме того, люди с отметинами на линии ума должны объективно смотреть на все, что происходит с ними в жизни, так как такие знаки говорят о том, что человек чаще воспринимает реальность очень субъективно.

Родинка на линии сердца появляется у тех, кто очень эмоционально переживает все трудности. Такому человеку нужно немного отстраняться от своих проблем, чтобы поддерживать стабильное эмоциональное состояние. Кроме того, им нужно уделять большое внимание здоровью сердца и сосудов, так как в этой области могут появиться проблемы в будущем.

Люди с родинкой на линии судьбы должны быть аккуратнее в жизни. Если вы увидели пятно в этой области, оно говорит о будущих серьезных испытаниях, которые вам подготовила судьба. Вам будет казаться, что вы с ними не справитесь, но на самом деле жизнь подготовила для вас опыт, после которого все проблемы покажутся пустяком.

Пятно на линии брака может говорить о том, что у человека есть проблемы в отношениях с противоположным полом. Она предсказывает несчастливый брак, из которого нужно будет быстро уходить, или токсичные отношения, которые будут удерживать вас на протяжении долгого времени.