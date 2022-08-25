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Еда, которая привлекает достаток в дом

25 августа 2022ГаданияРамблер

Эти продукты необязательно употреблять на постоянной основе, они могут просто стоять в шкафу.

Еда, которая привлекает достаток в дом
Фото: depositphotos

Существует много различных оберегов для дома.

Вместе с ними есть и те, которые привлекают деньги. Однако для большого достатка не обязательно ехать на конец города за специальными цветами, можно лишь зайти в ближайший продуктовый магазин. Эти продукты не обязательно употреблять на постоянной основе, они должны просто стоять на полке или в шкафу.

Мед

Пчелиный мед всегда считался символом достатка. Возможно, из-за его цвета, который напоминает золотые монеты, а может из-за того, что раньше он был только у состоятельных людей. Даже в православии мед почитался и имел магические свойства, благодаря которым появился праздник Медовый спас. Мед хранится очень долго, поэтому, даже если вы его не употребляете, купите красивую баночку и поставьте на видное место.

Манго

В Азии манго считается королем фруктов, так как в нем есть много полезных микроэлементов. Благодаря целебным свойствам, его использовали для лечения всех болезней, а сезоны без этого фрукта считались не очень благополучными. Сейчас манго можно купить практически во всех магазинах. Чтобы оно оставалось спелым надолго, его рекомендуют хранить в рисе, который впитывает влагу.

Хлеб

У славянских народов хлеб всегда символизировал прибыль и достаток. Он уже давно стал культовым продуктом, без которого у многих людей не обходится ни одна трапеза. В подтверждение этому появилось множество пословиц, поговорок и традиций. Хлеб нужно подавать к столу на Новый год и в День рождения, чтобы обеспечить себе достаток и сытую жизнь.

Фасоль

Речь идет не о готовой консервированной фасоли, а о зернах в сухом виде. Они долго хранятся и считаются полезным источником белка. Этот продукт приобрел свойства как оберег, привлекающей деньги. Фасоль можно хранить не только дома, но и положить один боб к себе в кошелек. Считается, что так вы убережете себя от кражи денег и документов.

Гранат

Во многих народах этот фрукт также стал культовым благодаря целебным свойствам. Гранаты всегда подавали на стол у аристократов в качестве подтверждения достатка. Не зря существует и драгоценный минерал гранат. Считается, что зерна фрукта нужно хранить в каждом доме, чтобы они привлекали достаток и оберегали финансовое положение семьи.

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