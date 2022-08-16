Почему нельзя долго смотреть кошке в глаза

Часто кажется, что кошки все понимают, только сказать не могут – но знают побольше нашего.

Кошка – животное магическое.

Часто кажется, что кошки все понимают, только сказать не могут – но знают побольше нашего. О том, в чем магия кошачьего взгляда и почему нельзя смотреть кошке в глаза, читайте в этой статье.

Кошка – проводник времени

Считается, что кошки умеют видеть прошлое и будущее, они как бы всегда находятся в таком потоке времени. И если смотреть им пристально в глаза, то можно оказаться в любой временной точке. Звучит это любопытнее, чем может оказаться: есть риск изменить весь ход вашей жизни и нарушить судьбу. Например, вы измените что-то в своем прошлом и ваше настоящее от этого пострадает.

Кошка – слуга дьявола

Так думали в Средневековье, да и по сей день некоторые утверждают, что, если долго смотреть кошке в глаза, то душой может завладеть сам сатана. Утверждение довольно спорное, но многие соглашаются с тем, что что-то демоническое заключено во взгляде даже самой милой кошечки.

Кошка видит мир мертвых

И такое мнение существует. Его приверженцы считают, что в глазах кошки – те, кого уже нет с нами. И если долго смотреть в эти глаза, то загробная жизнь может словно засосать внутрь, лишив жизненных сил и свободы.

А что на самом деле

Если вы не верите во все, что было написано выше, то есть и более рациональное объяснение, даже два. Во-первых, в животном мире пристальный взгляд в глаза считается признаком агрессии, поэтому кошка начинается считать вас недоброжелателем и может сделать-то что-то неприятное и неожиданное. Наброситься, например. Чтобы этого не допустить, просто не злите кошку и не смотрите ей долго в глаза.

Вторая версия более сложная. Оказывается, у человека есть два вида зрения: центральное и периферическое, и, чтобы рассмотреть что-то конкретное, человеку требуется всмотреться в объект, тогда как у кошки оба зрения работают одновременно и ей не надо пристально смотреть. Ее взгляд – ненавязчивый, расфокусированный, не то что у человека, когда он смотрит на кошку. Поэтому коту совершенно неясно, почему вообще вам надо так вцепляться в нее взглядом, ведь она и без того вас прекрасно видит.