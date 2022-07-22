Как повесить подкову, чтобы она принесла деньги

Если вы хотите использовать «волшебные» свойства подковы, важно знать, как правильно это делать.

Во все времена люди старались отвести несчастья от себя и своего дома, используя магические обереги и ритуалы.

Одним из наиболее действенных способов привлечь в дом богатство и удачу с древности считалась подкова. Во времена правления египетских фараонов лошадей подковывали набойками из золота. Случалось, что подкова отваливалась, и ее находил на дороге обычный прохожий, который продавал металл и становился очень обеспеченным человеком. Постепенно традиция исчезла, а примета осталась.

Если вы хотите воспользоваться «волшебными» свойствами подковы, важно знать, как правильно это сделать. Подкова может быть изготовлена из любого металла, необязательно из железа. Можно использовать декоративное изделие из дерева или фарфора, а также очень сильной энергетикой будет обладать подкова, выточенная из цельного камня. Чтобы получить максимальный эффект в привлечении богатства и удачи, желательно получить любую из них в подарок или где-то случайно найти.

Следующая важная задача – правильно подкову повесить. Наилучшее место – стена над дверным косяком. Современные эзотерики, опираясь на традиции древних славян, для привлечения богатства и удачи предлагают крепить подкову «рожками» вверх, поскольку так она напоминает полную чашу. Однако, это распространяется только на талисман, находящийся внутри дома. Если же подкову расположить со стороны улицы, то закрепить ее необходимо «рожками» вниз, и тогда она создаст дополнительную защиту от негативной энергии.

Крепить подкову в качестве талисмана могут только главные хозяева дома: в идеале женщина должна подкову держать, а мужчина вбивать гвоздь. Перед началом работ подкову должны подержать в руках все обитатели дома. Желательно, чтобы подкова была прибита единственным гвоздем и рядом не должно быть ни других гвоздей, ни подвесов. Хотя существует и еще один вариант: подкову можно прибить во все имеющиеся дырочки. В процессе ритуала стоит произносить следующий заговор: «Как мы подкову над дверью прибиваем, так и семью свою от бед охраняем! Все худое за порог отправляем, богатство и удачу в наш дом привлекаем!».

Если вам удастся раздобыть старую настоящую лошадиную подкову, она будет самым мощным магнитом для финансовых потоков!

Найдите «свою» подкову и привлеките богатство и удачу!